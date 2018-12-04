Daha Fazlası İçin Tasarım Atölyesi Sonuç Sergisi Açıldı

Engelli bireylerin sosyal yaşamlarında hayat kalitelerini artırmaya yönelik onlara uygun eşya tasarım ve üretim çalışmaları gerçekleştirmek amacıyla bir araya gelen Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve Eskişehir Teknik Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi öğrencileri, üç aşamadan oluşan 'Daha Fazlası için Tasarım Atölyesi' gerçekleştirdi. Eskişehir Teknik Üniversitesi öğretim üyeleri Doç Dr. Osman Tutal, Doç. Dr. Cafer Arslan, Dr. Engin Kapkın, Dr. Özge Kandemir, Dr. Özlem Uçar, üniversite öğrencileri ve Büyükşehir Belediyesi Engelli Hizmet Birimi'nin katılımıyla düzenlenen atölyenin ilk aşamasında engelli bireylerin ihtiyaçları dinlendi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Kırmızı Salon'da tango dansçısı Derya Soyiç ve Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Sümeyye Boyacı ile bir araya gelen öğrenciler, engelli bireylerin ağzından normal endüstriyel ürünlerinin kendilerine uygun olmaması ve ihtiyaçlarını karşılama konusunda yetersiz kalması nedeniyle günlük hayatta yaşadıkları sorunları dinlediler.

Çalışmanın ikinci aşamasında mimarlık, iç mimarlık, endüstriyel tasarım ve moda tasarımı öğrencileri, disiplinler arası gruplar oluşturarak, tasarım için bir araya geldiler. Proje yürütücüsü öğretim üyelerinin verdiği eğitimlerin de yer aldığı çalıştayın ardından, son aşamada tasarım sergisi ortaya çıktı.

Espark Alışveriş Merkezi'nde gerçekleştirilen 'Daha Fazlası için Tasarım' atölyesi sonuç sergisinde Büyükşehir Belediyesi yetkilileriyle bir araya gelen öğrenciler çalışmalarından söz ederek hayata geçirilmesi konusunda fikir alışverişinde bulundular. Açılışında atölyeye katılan öğrenci ve öğretim üyelerine katılım belgeleri takdim edilen sergi 9 Aralık 2018 Pazar gününe dek halka açık sunulmaya devam edilecek.