Daha Güçlü, Daha Hızlı ve Daha Dijital: Yeni Porsche 911

CARMEDYA.COM – Spor otomobil üreticisi Porsche"nin ikon modeli 911"in sekizinci neslinin dünya prömiyeri Los Angeles"ta gerçekleştirildi.Porsche 911 sekizinci nesle adım atıyor. Yeni 911, dünya prömiyerini Los Angeles Auto Show"un hemen öncesinde gerçekleştirdi. Porsche"nin tasarım DNA"sını yansıtan ancak çok daha kaslı bir görünüme sahip olan yeni 911, 10,9 inçlik dokunmatik ekranlı iç mekanı ile zamanın ötesinde ve daha modern. Akıllı kontrol ve şasi elemanları ile inovatif asistan sistemleri, arkadan motoruyla ünlü spor otomobilin iddiasını, ustaca ortaya koyan dinamizmini, dijital dünyanın talepleri ile bir araya getiriyor.Geliştirilmiş yeni motorGeliştirilen yeni nesil turboşarjlı altı silindirli motor, 450 hp ile S modellerinde daha güçlü hale geldi. İyileştirilmiş enjeksiyon ve yeni turboşarj ve hava soğutma sistemi yerleşimi sürüş verimliliğini daha da artırıyor. Güç aktarımı, yeni geliştirilmiş sekiz ileri çift kavramalı şanzıman ile gerçekleştiriliyor. Bunlara ek olarak ıslak zeminlerde güvenli sürüş imkanı sunan Porsche Wet modu, termal kameralı Gece Görüşü Asistanı gibi yeni asistan sistemleri göze çarpan diğer özellikler. 911"in özellikleri üç özel dijital ürün ile tamamlanıyor: Olağanüstü turlar için Porsche Road Trip uygulaması, Porsche 360+ kişisel asistan ve bireysel karbon ayak izini sıfırlamayı sağlayacak web tabanlı Porsche Impact emisyon ölçüm uygulaması.Carrera S modelleri 450 hp"den başlıyor911 Carrera S ve 911 Carrera 4S modellerinin turboşarjlı altı silindirli motoru artık 450 hp güç üretiyor. Bu güç, önceki modele göre 30 hp daha fazla. Saatte 0"dan 100 km hıza çıkmak için arka tekerlekten çekişli 911 Carrera S için 3,7 saniye, dört tekerlekten çekişli 911 Carrera 4S için ise sadece 3,6 saniye yeterli. Her iki otomobil de önceki modelden 0,4 saniye daha hızlı. İsteğe bağlı Sport Chrono Paketi bu hızlanmaya ekstra 0,2 saniye daha ekliyor. Araçların son süratleri ise 911 Carrera S için 308 km/sa, dört tekerlekten çekişli 911 Carrera 4S versiyonu için ise 306 km/sa. NEDC ile bağlantılı yakıt tüketimi; 911 Carrera S için 8,9 lt/100 km, 911 Carrera 4 S versiyonunda bu değer 9,0 lt/100 km.Özgün tasarım diliTamamıyla yenilenen dış tasarım, 911"in yeni nesli 992 modelinin performans atılımını öne çıkarıyor. 20 inçlik ön ve 21 inçlik arka tekerleklerin üzerinde daha öncekilerden çok daha geniş tekerlek yuvaları bulunuyor. Otomobilin ön gövdesi 45 mm daha geniş. Kapılara gömülü otomatik açılan kapı kolları, konikleşerek incelen yumuşak konturları ortaya çıkarıyor. Yeni LED farların arasındaki belirgin girinti akıllara ilk 911 nesillerinin tasarımını getiriyor. Arka kısımda çok daha geniş ve tüm modellerde farklı konumlandırılan arka spoiler ile tek parça olarak uzanan şık farklar göze çarpıyor. Ön ve arka bölümler dışında dış yüzeyin tamamı artık alüminyumdan.Yeni iç mekanGösterge tablosunun net ve düz hatları ile daha minimal çizgiler bütünüyle yepyeni olan iç mekanın karakterini belirliyor. Bu tasarımda 1970"lerin 911 modellerinden ilham alındı. Porsche"nın ortadaki klasik devir göstergesinin iki yanındaki ince, çerçevesiz ekranlarda, sürücüye gereken bilgiler sunuluyor. PCM"nin 10,9 inç ebatındaki orta ekranında, yeni mimari sayesinde dikkat dağıtıcı unsurlar olmaksızın işlem yapmak mümkün. Altındaki beş düğmeli kompakt ayar ünitesinden otomobilin önemli fonksiyonlarına doğrudan erişilebiliyor.911, sürekli bağlanırlık ve yeni işlev ve hizmetleri ile dijitalleşmede geleceğe bir adım daha atıyor. Standart PCM sisteminde swarm verisine dayalı online navigasyonun yanında Porsche Connect Plus teknolojisi de mevcut.Daha fazla güvenlikPorsche dünyada ilk kez standart pakete dahil olan Wet modunu geliştirdi. Bu özellik sayesinde yoldaki su algılanıyor, güvenlik sistemleri buna göre önceden ayarlanıyor ve sürücüyü uyarılıyor. Böylece sürücü sadece bir düğmeye basarak veya direksiyondan modu değiştirerek otomobili özel güvenlik moduna ayarlayabiliyor. Yine standart donanımda yer alan uyarı ve fren asistan sistemi, hareketli nesnelerle çarpışma riskini tespit ederek gereken durumlarda acil frenleme sistemini devreye alıyor.911"de ilk kez isteğe bağlı termal görüntüleme kameralı Gece Görüşü Asistanı özelliği bulunuyor. Adaptif seyir kontrolü seçeneğinde ise otomatik mesafe kontrolü, dur-kalk fonksiyonu, yolcu koruma ve inovatif bağımsız Acil Yardım özelliği sunuluyor.The post Daha güçlü, daha hızlı ve daha dijital: Yeni Porsche 911 appeared first on Carmedya.