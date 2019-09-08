Daha Güçlü Daha Verimli

CARMEDYA - Yeni Ford
Ranger ve Raptor yenilenen motorlarıyla yüksek performans ve yakıt verimliliğini bir arada sunuyor.
Yeni Ford Ranger'da, yaya algılama veakıllı hız sınırlama özellikleri yer alıyor. Aktif parkasistanı veya kolay açılıp-kapanan bagaj kapağı gibi özelliklergünlük kullanım kolaylığını destekliyor. Yeni Ranger; XLT veWildtrack donamım paketleri, 170 PS ve 213 PS gücünde 2.0 litreEcoBlue motor seçenekleri, 4×2 ve 4×4 ile manuel şanzıman veotomatik şanzıman alternatifleri ile karşımıza çıkıyor.
Ford, en yeni üyesi Ranger Raptor ileseçeneklerini ikiye çıkarıyor. Ford F150'den ilham alınarakgeliştirilen Ford Ranger Raptor güçlendirilmiş şasi, 213 Hp
ve500 Nm üreten yüksek performanslı 2.0 EcoBlue motor, 10 vitesliotomatik şanzımanıyla Ford Performance ruhunu yansıtıyor.
Yeni Ford Ranger, bünyesindebarındırdığı 2.0 litre EcoBlue dizel motor seçeneği yeni 10vitesli otomatik şanzımanla kombine edildiğinde yüzde 24'evaran yakıt verimliliği sunuyor. Yeni 2,0 litre hacimli EcoBlueBi-turbo motor 213 Hp güç ve 500 Nm tork değeri üretebiliyor.
800 mm ile sınıfının en iyi su geçiş derinliğine sahip olan ve 230 mm yerden yüksekliğe sahip olan yeni Ford Ranger sürücü ve beraberindeki yolcuların konforunu bozmadan zor arazi koşullarını dize getirmek için tasarlandı.
Ford Ranger"da kullanılan yeni2.0 litre EcoBlue turbo dizel motor performansla yakıt verimliliğinibir arada sunuyor. Bu motor giriş seviyesinde 170 PS güç ve 420 Nmtork üretiyor ve 8,3 lt/100 km yakıt tüketiyor ve 216 gr/km CO2emisyon salım değerine ulaşıyor. Aynı motorun bi-turbo versiyonu213 PS güç ve 500 Nm tork üretiyor. Bu versiyon 9,2 lt/100 kmyakıt tüketiyor ve 228 gr/km CO2 emisyon salım değerine ulaşıyor.
SYNC3 Araç İçi İletişim ve EğlenceSistemi
Yeni Ranger ile birlikte sunulan SYNC 3bağlanabilirlik çözümleri sürüş esnasında her an bağlıkalma olanağı sunuyor. Basit sesli komutlar veya 8 inçlikdokunmatik ekran üzerinden kumanda edilebilen SYNC 3 iletişim veeğlence sistemi Apple CarPlay ve Android Auto™ uyumluluğu ileyolculukları keyfe dönüştürmeyi hedefliyor.
Güvenlik
Yeni Ranger olası çarpışmalarıönleyen veya etkilerini azaltan Yaya Algılama Özelliğine SahipÇarpışma Önleme Sistemi ve Akıllı Hız Sınırlandırmateknolojileriyle yollara çıkan sınıfının ilk modeli. Sistem,bir çarpışma riski algıladığında önce sürücüyü işitselve görsel olarak uyarıyor ve sürücünün reaksiyon göstermemesihalinde fren pedalı ve disklerin tepki verme süresini kısaltmaküzere hazırlık yapıyor. Bu da sürücünün hala reaksiyongöstermemesi halinde sistem aracın hızını düşürmek içinotomatik olarak fren yapıyor.
Yeni Ranger ilk kez Ford'unAnahtarsız Giriş ve Çalıştırma özelliğiyle donatılırken,Aktif Park Yardımcısı sürücü sadece gaz ve fren pedalınıkontrol ederken direksiyon manevralarını otomatik olarakgerçekleştirerek aracı paralel park alanlarına park ediyor.
Yeni Ford Ranger'da; XLT donanımversiyonunda 170 Hp gücünde 2.0 litre EcoBlue ve Wildtrackdonanımda 213 Hp gücünde 2.0 litre EcoBlue olmak üzere farklıdonanım ve motor kombinasyonu bulunuyor. Motor ve donanımseçeneğine bağlı olarak manuel şanzıman dışında otomatikşanzıman ve 4×2 veya 4×4 çekiş sistemi alternatifleri tercihedilebiliyor.
Ford F-150 Raptor ilham alınarakgeliştirilen yeni Ranger Raptor agresif ve dinamik bir tasarımladikkat çekerken canlı renkler bu agresif ve dinamik görünümütamamlıyor. Ford F-150 Raptor'dan ilham alınan yeni ön ızgarayüksek performanslı HID Bi-Xenon farların arasındaki boşluğutamamen dolduruyor. Zorlu çöl kullanımlarını destekleyecekşekilde tasarlanan ve LED sis farlarıyla tamamlanan ön tampontasarımıyla araç gövdesindeki hava akımını optimize ediyor.Çamurluklar off-road kullanımında, uzun süspansiyon yollarındanve devasa lastiklerden zarar görmeyecek şekilde tasarlanıyor. Yanbasamaklar asfalt dışı yollarda oluşması muhtemel kum, çamur vekar spreyini önlemek üzere tasarlanıyor.
Yeni Ranger Raptor, çeki demirinebağlı olarak 2.500 kg ile 4.635 kg arasında römork çekmekapasitesi sunarken 1.560 mm ile 1.575 mm ebatlarında kargo alanıbisikletten motosiklete ve jet skiye kadar birçok outdoor ekipmanınıtaşıyabiliyor.
Motor
Yeni Ford Ranger Raptor'da RangerWildtrack modelinde de kullanılan bi-turbo 2.0 litre EcoBlue motorgörev yapıyor. Bi-turbo versiyonda her iki turbo besleme altdevirlerde yüksek tork üretimi için seri çalışıyor. Üstdevirlerde küçük turbo devreden çıkarken büyük turbo yüksekgüç üretimi için çalışmaya devam ediyor. Bu versiyon 213 Hpgüç ve 500 Nm tork üretiyor.
Farklı zemin koşullarında mümkünolan en iyi performansı sunmak için; Baja, Spor, Çim, Çakıl,Kar, Çamur Kum, Kaya ve Normal olmak üzere farklı sürüş modlarıile Arazi Yönetim Sistemi devreye giriyor.
Ford'un sesli komut veya sekiz inçlikdokunmatik ekran üzerinden kaydırma veya dokunma hareketleriylekullanılan SYNC 3 iletişim ve eğlence sistemi Apple CarPlay veAndroid Auto™ uyumluluğu ile yolculukları keyfe dönüştürüyor.8 inçlik dokunmatik ekran müzik içeriklerinden navigasyona kadarzengin bağlanabilirlik ve multimedya içeriği sunuyor.
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