Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Gebze ilçesinde faaliyetlerini sürdüren Loris Kozmetik ve Türker Turizm firmalarını ziyaret etti. Karaosmanoğlu ayrıca, MARMARA Girişimci İş Adamları Derneği (MAGİAD) yönetimiyle buluşarak, şehrin ekonomik gelişmesine nasıl katkı yapılabileceği üzerine görüş alışverişinde bulundu. İş yeri sahipleri Fehmi Okuyucu ve Yekta Türker'den verilen hizmetlerden bilgi alan Karaosmanoğlu, MAGİAD Başkanı Erhan Atmaca'dan da üyelerine dönük gerçekleştirdikleri projeleri hakkında detaylı bir sunum aldı.

"ÇALIŞACAĞIZ VE ÜRETECEĞİZ"

Türkiye'nin ve Kocaeli'nin gelişmesinde yüksek katma değerli ürünlerin üretiminden, en küçük ölçekli ticarete kadar her ekonomik işleyişinin önemli olduğunu dile getiren Karaosmanoğlu, "Çalışacağız ve üreteceğiz. Gençlerimizin dinamizmiyle bu güzel ülkemiz daha güçlü yarınlara ulaşacak" ifadelerini de ziyaretlerde özellikle dile getirdi. Kocaeli'nde üretimin ve istihdamın önünü açmak için her fırsatı değerlendirdiklerini özellikle ziyaretlerinde vurgulayan Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, "Ülkemizin sanayideki can damarı şehrimiz, yerel yönetim hizmetleriyle de güçlü yönünü ispatlamıştır. Vatandaşımızın üretime dönük çalışkanlığını bizler de yereldeki hizmetlerimizle destekliyor ve bu şekilde daha güçlü yarınlara hazırlık yapıyoruz" açıklamasını yaptı.

"BU DESTEKLERDEN YARARLANMASINI İSTİYORUM"

Kentteki tüm esnafların dertleriyle dertlendiklerini, bunun için özel çaba sarf ettiklerini de belirten Başkan Karaosmanoğlu, "Ticaretle uğraşan, istihdam sağlayan ve sağlamak için yoğun çaba sarf eden tüm kurumlarımızı destekliyoruz. Gösterdikleri özveriden dolayı da çok teşekkür ediyorum. Sanayicimiz ve tüccarlarımızın yanı sıra tüm girişimcilerimizin önlerini açmak için hükümetimizin çok önemli teşviklerini olduğunu görüyoruz. Tüm girişimcilerimizin ve tüccarlarımızın bu desteklerden yararlanmasını istiyorum" diye konuştu. Birliktelikler yapılan görüş alışverişlerinin ardından sona erdi.