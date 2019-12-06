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Daha güvenli bir kış geçirmek için bu önerilere dikkat

Denizli'de soğuk havaların aniden bastırması ile katı yakıt sobaları da yanmaya başlarken, soba ve yakacak satıcıları vatandaşları karbonmonoksit zehirlenmeleri konusunda uyardı.

06.12.2019 13:16 | Son Güncelleme: 06.12.2019 13:22Daha güvenli bir kış geçirmek için bu önerilere dikkat
'de soğuk havaların aniden bastırması ile katı yakıt sobaları da yanmaya başlarken, soba ve yakacak satıcıları vatandaşları karbonmonoksit zehirlenmeleri konusunda uyardı. Soba ve yakacak satıcıları zehirlenmelere karşı alınacak en büyük tedbirlerin ise lodoslu havalarda sona yakılmaması ve közün üstüne kömür takviyesi yapılmaması olduğunu kaydettiler.

Kış mevsiminin iyiden iyiyi kendini hissettirdiği Denizli'de vatandaşlar ısınmak için sobalarını yaktı. Katı yakıt sobalarının kullanıldığı evlerde karbonmonoksit zehirlenmeleri ise adeta kış mevsiminin kabusu oluyor. Vatandaşların kışın en çok korktukları konuların başında gelen soba zehirlenmeleri alınacak birkaç küçük tedbir ile önlenebiliyor. Karbonmonoksit facialarına karşı özellikle soba ve kullanılan yakıtın seçimi, sobanın kurulması, yakılması ve baca temizliğinin çok önemli olduğu kaydedildi.

Kentteki soba satıcısı esnaflardan Önder Sezener, sobadan zehirlenmemek için ilk başta sobaların kovalarını hazırlanmasına dikkat edilmesi gerektiğini kaydetti. Sobadaki közün üzerine kömür takviyesinin en büyük yanlışlardan biri olduğuna dikkat çeken Sezener, "Sobanın altına kömür üstüne odun, en önemlisi, vatandaşımız bunu çok sık yapıyor yapmaması gerekiyor dibinde az bir köz kaldığı zaman üstüne kömür ilave ediyorlar bunu yapmamaları lazım. Bu zehirlenmelere davetiye çıkarıyor. Birde daha da önemlisi televizyonlardan sürekli uyarı yapılıyor. Lodos rüzgarı için öyle havalarda zaten ılık olur sobaların yanmaması lazım çünkü lodoslu havalarda bacaları rüzgar basıyor esas zehirlenmeler o zaman meydana geliyor. Vatandaşların bunlara dikkat etmesi gerekiyor. Başka bir şey değil yani, kesinlikle közün üstüne kömür ilavesi çok yanlış bir şey" diye konuştu.

"Kömür öldürmez, baca öldürür"

Kentteki yakacak satıcılarından İbrahim Tozak ise kömürün değil bacanın öldürdüğüne dikkat çekerek özellikle baca temizliğine dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı. Tozak, " Soba zehirlenmesi kömürle alakalı değildir. Tamamen bacanın problemleriyle alakalıdır. Soba yakılmasında baca çıktıları kesinlikle kapalı olmamalıdır. Mutlaka birini kapatıyorsan diğerini açmalısın, arka kısımda ki baca hiç kapanmayacak. Bacaların yıllık veya aylık olarak 3 ayda bir temizlenmesi gerekir. Baca temizliğine dikkat etmek lazım, eğer tıkanıksa karbon monoksitin geri odaya gelmesiyle zehirlenmeler oluyor. Aynı zamanda bu ara baca yangınları da, baca temizliği tam yapılmadığı için, baca yangınları da çok olmaya başladı. Yani herkesin baca temizliğine çok iyi dikkat etmesi lazım kömür öldürmez, baca öldürür. Tabi lodoslu havalarda mutlaka söndürülüp yatılmalıdır. Çünkü ne yaparsan baca açıkta olsa lodos bastırdığında karbonmonoksit geri verdiği için ölümlere sebebiyet verebilir. Burada çok dikkat etmek lazım elektrikli soba ile idare edilebilir" dedi. - DENİZLİ

Denizli, Güncel

Kaynak: İHA

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