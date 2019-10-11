Daha iyi gıda ve beslenmenin parametreleri bu etkinlikte konuşulacak

Etkinlikte doğru beslenme farkındalığından kişiselleştirilmiş beslenmeye, yerel gıda kültüründen gastronomiye, yenilikçi ve organik gıdalardan alternatif beslenme modellerine, bitki bazlı proteinlerden gıdaların sağlıktaki rolüne kadar pek çok konu, fikir önderleri, akademisyenler ve marka temsilcileri tarafından masaya yatırılacak.

Beslenme kaynaklı sağlık problemlerinin artış göstermesi, kişiselleştirilmiş beslenme diyetlerinin giderek yaygınlaşması, hızlı tüketim alışkanlıklarının gıda sektörüne çift yönlü yansıması gibi günümüzde beslenmenin gittikçe artan sosyal ve kültürel boyutları, beslenme alışkanlıklarının ve gıda politikalarının bir kez daha gözden geçirilmesi gerektiğini gösteriyor.

Sürdürülebilir Gıda Zirvesi kapsamında bu yıl ikinci kez düzenlenecek olan 'BESLENME' etkinliğinde; doğru beslenme farkındalığından kişiselleştirilmiş beslenmeye, yerel gıda kültüründen gastronomiye, yenilikçi ve organik gıdalardan alternatif beslenme modellerine, bitki bazlı proteinlerden gıdaların sağlıktaki rolüne kadar birçok farklı oturumda sağlık ve beslenmenin kesişimini tartışmak üzere fikir önderleri, akademisyenler, uzmanlar ve markalar diğer tüm paydaşlar ile daha iyi gıda için bir araya gelecek.

Beslenme etkinliği sahnesinde; Prof. Dr. Murat Baş, Doç. Dr. Sibel Özilgen, Uzman Diyetisyen Dilara Koçak, Doç Dr. Özlem Güçlü Üstündağ, City Farm Genel Müdürü Ayhan Sümerli, Uzman Diyetisyen Selahattin Dönmez, Şef Girişimci Ebru Baybara Demir, Çiya Sofrası ustası ve Yemek ve Kültür dergisi kurucusu Musa Dağdeviren ile Grunding Türkiye Grup Yöneticisi Handan Abdurrahmanoğlu'nun yanı sıra birçok önemli konuşmacı da yer alacak.