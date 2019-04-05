Daha Küçük İphone İçin Hazır Mıyız? Önümüzdeki Yıl Gelebilir!

Kompakt Tasarım iPhone Bu Yıl Karşımıza Çıkabilir? Apple
nihayet önümüzdeki yıl istediğimiz Kompakt iPhone – daha küçük iPhone modelini yapabilir.
Bu yıl akıllı telefonların ekranlarının incecik çerçeveleri neredeyse bütünleştiğini, 5G alt yapısına geçiş ile elimizdeki cihazların artık sıra dışı teknolojik özelliklere kavuştunu görmeye başlıyoruz. Teknoloji konusunda yapılan tüm toplantılar ve konferanslarda ise içten içe dile getirilen tüm bu özellikleri daha kompakt tasarımla sunulup sunulamayacağı yönünde.
Katlanabilir telefonlar, deliksiz ekranlı telefonlar derken, kompakt tasarım akıllı telefonların eksikliği giderek hissedilmeye başlandı. Özellikle kompakt iPhone – daha küçük iPhone mesela…
Kompakt iPhone – Daha küçük iPhone
"Kompakt" tasarım olarak lanse edilen iPhone X'leri günlük kullanırken bile, daha küçük ekranlı olmasını isteyen bir çok insan var. Bundan eminim. DigiTimes tarafından ortaya koyulan bir rapora göre 2020 yılında işte tamda bu beklentileri olanlar için 5.4 inçlik yeni bir iPhone – Daha küçük bir iPhone modeli planlanıyor.
Rapora göre Apple; Samsung
veya LG tarafından üretilecek üç OLED ekran boyutu ki bunlar "5.42-inç, 6.06-inç ve 6.67-inç" lik modeller olacak. Bu üç yeni ekran boyutu bize mevcut serinin ekran boyutlarında ciddi bir değişikliği ifade ediyor.
Mevcut ekranlarda bildiğimiz gibi 5.8 inç iPhone Xs, 6.1-inç iPhone XR ve 6.5-inç iPhone XS Max olarak kullanılıyor.
Apple'ın son gerçek küçük iPhone modeli 2016'da satışa sunduğu iPhone SE modeliydi. Ancak satışlarının çok başarılı olduğunu söylemek zor. Ancak fark ney, şimdiki özellikler küçük telefonlar çok daha kullanışlı yapabilir.
TNW
Apple, Teknoloji
Kaynak: Teknotalk.com