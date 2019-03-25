Daha Mutlu, Daha Huzurlu, Daha Yeşil Daha Güvenli Bir Ümraniye İçin Cafer Aktürk

44 yılını Ümraniye'de geçirmiş ve ilçenin her sokağını ve sorununu bildiğini ifade eden Cumhuriyet Halk Partisi Ümraniye Belediye Başkan Adayı Cafer Aktürk çözüm için kolları sıvadığını ve ilçe halkından destek beklediğini söyledi.

Cumhuriyet Halk Partisi Ümraniye Belediye Başkan Adayı Cafer Aktürk, "1965 yılında Sivas'ta dünya geldim. 1975 yılında Ümraniye'ye geldik ve 44 yıldır ilçemizde yaşamımızı sürdüyoruz. Eğitim hayatımız ilçemizde geçti. Sonrasında Yıldız Teknik Üniversitesi'nden mezun olduk. Ve iş hayatına atılıp yolumuza devam ettik. 2011 yılında siyaset hayatımız başladı. Elimizin taşın altına koyduk ve 3 yıllık ilçe başkanlığından sonra şimdi belediye başkan adayı olarak halkımızın karşısına çıktık." dedi.

"PROJELERLE SORUNLARI TEK TEK ÇÖZECEĞİZ"

CHP Ümraniye Adayı Cafer Aktük, "Ümraniye 700 bin nüfusu olan ve 500 bine yaklaşan seçmeni olan devasa bir kent. 51 ilden daha büyük bir yerden bahsediyoruz. Coğrafi olarak çok dar bir alana sıkışmış durumda. Nefes alamayacak durumda Ümraniye. Bu sorunu ortadan kaldırmak için daha yeşil bir Ümraniye istiyoruz. Hafta sonu yeşil alana gitmek isteyen aileler Ümraniye dışına çıkıyor maalesef. Ümraniye'mize ailelerin gidebileceği bir kaç tane park alanı yapacağız. Ümraniye gelir seviyesi düşük ve işsizlik sorunu olan bir yer. Gençlerimize iş imkanı yaratacağız. Sanayi-belediye iş birliği ile istihdamı artıracağız." şeklinde konuştu.

"ÜMRANİYE KİMLİK KAZANACAK"

Cafer Aktürk, "Ümraniye'nin ciddi bir trafik ve otopark sorunu var. İmar için otopark parası alınyır ama gerekli yerlerde kullanılmıyor. Biz otopark üreteceğiz. Belli yerlerde geliştirdiğimiz projelerle otopark yaparak caddelerdeki parklanmayı ortadan kaldıracağız. Projelerimizle Ümraniye'yi marka kent yapacağız, ilçemize kimlik kazandıracağız." diye konuştu.

"HER SOKAĞI VE ÇÖZÜMÜ BİLE BİR İNSANIM"

Aktürk, "1975 yılında beri bu ilçede yaşıyorum. O zamandan bu zaman tüm sorunları çok iyi biliyorum. Buradaki vatandaşlarımızla her şeyi beraber yaşayarak bugünlere geldik. Ümraniye'nin her sokağındaki sorunu yakından bilen bir insanım. Bir mühendis olarak çözümleri de beraberinde düşünen ve geliştiren bir insan olarak Ümraniye'yi daha iyi yerlere taşıyacağım. Ümraniye markette ve bakkalda kendi alışverişini yapan bir başkan görecek. Seçildiğimiz gün makam odasının kapısı çöpe atılacak. Sürekli olarak halkın içinde olan bir başkan olacağım. Ümraniye'yi yıldız kent yapacağım." ifadelerini yer verdi.