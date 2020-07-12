Daha önce birlikte yaşadığı kadını ve 6 yaşındaki kızını öldürdü

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir kişi, daha önce birlikte yaşadığı kadını ve 6 yaşındaki kızını silahla vurarak öldürdü.

Alınan bilgiye göre, Karacakılavuz Mahallesi'nde yaşayan Hatice Turan (37) ile daha önce birlikte yaşadığı Murat K. (37) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Daha sonra Murat K. evin önünde önce Turan'ı, sonra da kızı 6 yaşındaki Esila Turan'ı tabancayla öldürdü.

Aracına bindikten sonra aynı silahla intihar girişiminde bulunan zanlı, ağır yaralı olarak Tekirdağ Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, Hatice ve Esila Turan'ın cesetlerini buldu.

Polisin incelemeleri sonrası cesetler, otopsi için Tekirdağ Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Hatice Turan ve Murat K'nin daha önce dini nikahla birlikte yaşadığı, kısa süre önce tartıştıkları için ayrıldıkları öğrenildi.