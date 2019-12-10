Haberler » Güncel » 'Daha temiz bir Adıyaman için' kollar sıvandı - Haber

'Daha temiz bir Adıyaman için' kollar sıvandı

Adıyaman Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Yeni Sanayi Mahallesi'nde temizlik seferberliği gerçekleştirdi.

10.12.2019 16:34 | Son Güncelleme: 10.12.2019 16:39'Daha temiz bir Adıyaman için' kollar sıvandı
Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Yeni Sanayi Mahallesi'nde temizlik seferberliği gerçekleştirdi.

Adıyaman'da genel temizlik çalışmalarına yoğunluk veren Adıyaman Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, 30 araç ve 150 personelle Yeni Sanayi Mahallesi'nde genel bir temizlik çalışması yaptı.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'ın da yakından takip ettiği çalışmaların tüm mahallelerde kapsamlı bir şekilde gerçekleştirileceği açıklandı.

Sürdürülen çalışmalarla ilgili bilgi veren Belediye Başkanı Kılınç, amaçlarının daha temiz bir Adıyaman olduğunu söyleyerek, "Hizmetin en iyisine layık olan halkımızın daha temiz ve güzel bir şehirde yaşamasını sağlamak için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Bu kapsamda, dünyaya temizliği ve medeniyeti öğreten bir millet olarak, daha temiz bir Adıyaman ve daha sağlıklı bir toplum için sürdürdüğümüz temizlik seferberliği kapsamında çalışmaları yerinde inceleyip, şehrimizin gizli kahramanları olan ve gece gündüz demeden çalışan Temizlik İşleri Müdürlüğü personelimize kolaylıklar diledik" diye konuştu. - ADIYAMAN

Süleyman Kılınç, Adıyaman, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

18:30 Kore gazisi Niyazi Yapıcı son yolculuğuna uğurlandı - Haber
18:30 Müdürün sahiplendiği kedi, öğrencilerin neşesi oldu - Haber
18:29 Kocasının 21 kez bıçakladığı Ayşe: Yarım kalanı tamamlamak isterler - Haber
18:27 Göçükte hayatını kaybedenler son yolculuğuna uğurlandı - Haber
18:24 Konya'da çöken bina çevresindeki riskli binalar yıkılacak - Haber
17:55 Antalya'da kırmızı alarm verilmesinin ardından şimdi de tüm izinler iptal edildi - Haber
17:48 Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, kayınbabasını kaybetti - Haber
16:36 Kış ayında iç ısıtan görüntü: İhtiyaç sahipleri için elektrik direğine takım elbise astı - Haber
16:14 Uyuşturucuyu saklamak için çiğ köfte lavaşı kullandı - Haber
15:55 Ceren Özdemir'in ismi Ordu'nun en büyük şehir meydanına verildi - Haber
10.12.2019 18:35:29