Daha temiz bir İnegöl için; tüm şehir sokağa inecek

Daha temiz bir İnegöl için bugüne kadar onlarca etkinlik ve farkındalık çalışması yapan İnegöl Belediyesi, temizlik konusunu yeni bir boyuta taşıyor. Bu kapsamda 2008 yılında Estonya'da başlayan ve bugün 100'ü aşkın ülkede hayat bulan bir çevre hareketi olan Let's Do It (Haydi Yapalım) etkinliği, İnegöl'de hayat bulacak.

TÜM ŞEHİR TEMİZLİĞE ÇIKIYOR

Let's Do It çevre hareketinin İnegöl temsilcisi olan AK Parti İnegöl Belediye Meclis Üyesi Burcu Keskin'in katkılarıyla 16 Eylül Pazartesi günü İnegöl'de tüm vatandaşların katılımıyla temizlik etkinliği gerçekleştirilecek. İnegöl Belediyesi organizasyonuyla yapılacak etkinliğe protokol üyeleri de katılım sağlarken, ayrıca okullar ve vatandaşların da temizlik farkındalık çalışmasına katkı sunması hedefleniyor. Bu doğrultuda bugün İnegöl'ün 25 merkez mahallesinin muhtarına yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Muhtarlara proje hakkında bilgi verilip destekleri istendi.

MUHTARLAR BİLGİLENDİRİLDİ

Bilgilendirme toplantısı 11.45'te meclis salonunda yapıldı. Belediye Başkanı Alper Taban, Başkan Yardımcıları, Meclis üyesi Burcu Keskin, Muhtarlar Derneği Başkanı Sami Çakmak ve muhtarlar katıldığı bilgilendirme toplantısında konuşan Başkan Taban, muhtarlara büyük görev düştüğünün altını çizdi. Her muhtarın kendi muhitindeki vatandaşları harekete geçirmesi konusunda yardımlarını beklediklerini kaydeden Taban, şöyle konuştu: "Bugün önemli bir gündem maddesi için bir aradayız. Sizler kamu adına görev yapıyorsunuz. Aynı bizler gibi seçilerek göreve geldiniz, vatandaşa sorumluluklarımız var, eksikleri, ihtiyaçları gidermekle mükellefiz. Dolayısıyla bizler de şehrin yöneticisi olarak gördüğümüz eksikleri giderebilmek adına bir takım çalışmalar yapıyoruz. Bu çalışmalarda da sizler bizim her zaman yanımızda oldunuz, katkı verdiniz. Bir belediye başkanının bir mahallede her an bulunma şansı olmaz ancak sizler her an mahallelerinizdesiniz ve o mahallenin sorunlarını, problemlerini anlık olarak takip edebilme şansına sahipsiniz."

ŞEHRİMİZ ÜLKEMİZE ÖRNEK OLACAK

"Şehrimizin hedefleri arasında olan 'Temiz Şehir İnegöl' unvanına sahip olabilmek adına yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Sizlerden bir talebimiz olacak. Bu talebimizi canı gönülden destekleyeceğinizi de biliyorum. Bunu aslında benim söylememe bile gerek yok ancak bu bilinci oluşturmak adına sizlerin de desteğiyle ilçe halkımız temizlik hususunda daha dikkatli ve bilinçli olacaktır. Temizlik konusunu çok fazla dillendirdik. Bunu ben söylemiyorum, bizi yaratan söylüyor. Ayetle, hadisle bunu bize emrediyor. Bunu hatırlatmak kadar doğal bir şey olabilir mi? Burada yapacağımız bu farkındalık çalışmasıyla şehrimiz, ülkemize örnek olacak. Aslında çok küçük dokunuşlarla çözülebilecek sorunlar bunlar. Sadece bir uyanışa ihtiyaç var. 20 aydır bu eksikleri nasıl gideririz noktasında çalışıyoruz. Farklı farklı çalışmalar yapmaya çalıştık. Şunu gördük; en başta hatayı yapan bizleriz. Farkında olmadan, eski alışkanlıklar üzerinden hareket ederek kirletiyoruz. Sigara izmaritlerini, çekirdek kabuklarını yerlere atıyoruz. Bu konu Türkiye'ye örnek olacak bir konu. Bizim böyle bir hedefimiz var. Sonuna kadar da devam edeceğiz."

21 EYLÜL DÜNYA ÇÖP TOPLAMA VE TEMİZLİK GÜNÜ

"Burada hayata geçirmek istediğimiz projenin detaylarını da sizlerle paylaşmak istiyorum. Bugün aramızda Başkan Yardımcılarımız ve meclis üyemiz de mevcut. Projeyi öncelikle 21 merkez mahallemiz ve beldeden dönüşen 4 mahallemizde başlatacağız. Uygulamayı devreye aldığımız gün 116 mahallemizin tamamını harekete geçireceğiz. Ben bu 25 mahallemizde bu projeyi mutlaka biran önce hayata geçirmek istiyorum. 21 Eylül'de Dünya Çöp Toplama ve Temizlik Günü kutlanacak. Dünyadaki belirli çevre kuruluşlarından bir tanesi olan Estonya Merkezli bir çevre birliği var. Burada kıymetli meclis üyemiz Burcu Keskin, bu oluşumun ilçe temsilcisi. 21 Eylül'de gerçekleşecek bu programı biz 16 Eylül'e alarak sizlerin de katkı ve destekleriyle hayata geçirmek istiyoruz."

GERÇEK TEMİZLİK, KİRLETMEYİ ÖNLEDİĞİMİZDE OLACAK

"Bugüne kadar çocuklarla, gençlerle, yetişkinlerle farklı mahallelerimize giderek temizlik etkinlikleri yaptık. Bizzat ben Belediye Başkanı olarak sahaya inerek ellerimle çöp topladım. Kirletenlere verilecek olan en güzel cevabın, onu attığı çöpü yerden almak olduğunu düşünüyorum. Vatandaşımıza bu alışkanlığı kazandırabilirsek, bu şehir eskisinden daha temiz bir hale dönüşecektir. Bizler bugün ortalama günlük geri dönüşümlerle birlikte 340 ton çöp topluyoruz. Eğer ki biz bu sokaklara çıkarılan çöp miktarını azaltabilirsek, gerçek temizlik o zaman başlamış olacak."

16 EYLÜL PAZARTESİ GÜNÜ HERKES TEMİZLİĞE

"16 Eylül Pazartesi günü saat 14.00'da tüm ilçe halkımızla birlikte sokaklara iniyoruz. Belediye olarak bizler eldiven ve çöp poşetleri noktasında tüm bölgelerle gerekli desteği sunacağız. Orada muhtarlarımız, muhtarlarımızın kendi muhitlerinden davet edeceği insanlar, gönüllü vatandaşlarımız, meclis üyelerimiz, çalışma arkadaşlarımızla belirleyeceğimiz bir noktanın temizliğini yapacağız. Bu bir şehrin hep birlikte yapacağı önemli bir hareket ve farkındalık olacak. Umuyorum ki bu çalışma başka şehirlere de örnek olacaktır. Bu anlamda sizlerin de katkı ve desteklerini önemsiyoruz."

SES GETİRECEĞİZ

AK Parti Belediye Meclis Üyesi ve Let's Do It hareketi ilçe temsilcisi Burcu Keskin ise "Konunun hassasiyetini hepimiz biliyoruz. Ben bu noktada bizleri bir denize atılan taş gibi görüyorum. Bu taş atıldıkça dalga dalga büyüyecek. Biz bu konuda ses getireceğiz. Listelerimiz hazırlandı. Sizinle tekrar irtibata geçilecek temizlenecek alanlar konusunda. Biz Let's Do It! (Haydi Yapalım!) göre biraz erken başlayacağız. Belki diğerlerine de bu noktada örnek olacağız. Hassasiyetiniz için teşekkür ediyorum" dedi.

MUHTARLARDAN TAM DESTEK

Muhtarlar Derneği Başkanı Sami Çakmak da "Böyle önemli bir konuya bizler de duyarsız kalmayacağız. Daha önce de Başkanımızla bu konuyu konuşmuştuk. Muhtarlarımızla birlikte daha hızlı mesafe kat edeceğimizi düşünüyorum. Özellikle kırsal alanlarda, piknik bölgelerinde bizler de bu konudan çok rahatsızız. İnşallah mahallelerimizde en güzel şekilde bu temizlik etkinliğini gerçekleştireceğiz, destek olacağız" ifadelerinde bulundu.