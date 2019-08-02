Haberler» Güncel» Haber

Daha temiz bir Manisa için kanal temizlikleri devam ediyor

MASKİ Genel Müdürlüğü, Şehzadeler ilçesine bağlı Arda Mahallesi'nde vatandaşların kötü koku ve sinek sıkıntısı yaşamamaları adına ana kanal hattı temizlik çalışmalarına başladı.

02.08.2019 14:45 Daha temiz bir Manisa için kanal temizlikleri devam ediyor

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Manisalıların yaşam kalitesini yükseltmek için çalışmalarını sürdürüyor. İl genelindeki vatandaşların kanalizasyon hatlarından kaynaklı sorun yaşamamaları amacıyla MASKİ, ana kanal temizlik çalışmalarını da tüm hızıyla sürdürüyor. Bu kapsamda Şehzadeler ilçesine bağlı Arda Mahallesi'nde ana kanal temizlik bakım ve onarım çalışması yapılıyor. Kanalizasyon Daire Başkanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar sayesinde, özelikle yaz aylarında yaşanabilecek rahatsız edici koku ve sinek oluşumu riskinin önüne geçilerek vatandaşların rahat bir nefes alması sağlanacak.

"ÇALIŞMALARDAN MEMNUNUM"

Arda Mahallesi Muhtarı Adem Arslan, "Kanalizasyon temizlik çalışmaları yaz mevsiminin yaşandığı bugünlerde önemli bir çalışma. MASKİ Genel Müdürlüğünün çalışmalarından memnunum. Allah razı olsun" dedi.


Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Şehzadeler, Güncel

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Haberleri
15:10   İYİ Parti'nin Bahçeli'ye videolu yanıta MHP'den tepki: Atılan tweet değil fettan bir kahkahadır
15:10   Murat Başaran, Beyaz TV'ye konuk oldu
15:09   KADEM'den "sıfır atık projesi" eğitim toplantısı
15:09   Safranbolu TSO, özel eğitim kurumu ile eğitim işbirliği yaptı
15:09   TOKİ'nin kura çekiminde izdiham
15:09   Ek fotoğraflar // İmamoğlu'ndan "İSKİ" açıklaması
15:08   BAKKA, Çelik Kümelenmesi Analiz Raporu Lansman Toplantısı yaptı