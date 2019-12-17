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Daha Temiz Bir Sapanca

Ak Parti Sapanca Teşkilatı 'Daha Temiz Bir Sapanca' sloganıyla başlattığı sosyal sorumluluk projesiyle Sapanca Gölü çevresinde çöp toplama etkinliği gerçekleştirdi.

17.12.2019 14:25 | Son Güncelleme: 17.12.2019 14:26Daha Temiz Bir Sapanca

Başlatılan 'Daha Temiz Bir ' adlı sosyal sorumluluk projesine Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen, Ak Parti İlçe Başkanı Yunus Gümüşel meclis üyeleri ve parti üyeleri Sapanca Sahil caddesi boyunca göl kenarında ve çevresinde bulunan çöpleri toplayarak farkındalık yarattı.

Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen; "Çevre temizliğine hepimiz dikkat etmeliyiz. Temiz bir Sapanca için hep birlikte el ele verip çevremizi gölümüzü temiz tutmalıyız. Vatandaşlarımızın bu konuda hassasiyet göstermelerini, çevreye karşı duyarlı olmalarını bekliyorum. Kirletmezsek temizlemek zorunda kalmayız" diye belirtti.

Çevre temizliğinden sonra katılımcılar doğa yürüyüşü etkinliği düzenlediler.


Macit Özcan, AK Parti, Sapanca, Güncel

Kaynak: Bültenler

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