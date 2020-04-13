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Daha yeşil bir Alanya için çalışmalar sürüyor

Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ilçe genelindeki park ve refüjlerde bitkilendirme çalışmalarına devam ediyor.

13.04.2020 09:40 | Son Güncelleme: 13.04.2020 09:40
Daha yeşil bir Alanya için çalışmalar sürüyor
Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ilçe genelindeki park ve refüjlerde bitkilendirme çalışmalarına devam ediyor.

Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince ilçe genelinde yapılan çalışmalar kapsamında Okurcalar Mahallesi, Çevreyolu Caddesi'nde bulunan 750 metre uzunluğunda, 5 metre eninde yapımı tamamlanan orta refüj ve kavşaklardan oluşan yola görsellik katması amacıyla palmiye ağaçları, çalı grupları ve Alanya'ya özgü turunç ağaçları dikildi. Yol, kısa süre önce ekilen çim tohumlarının da çıkmasıyla daha modern bir görünüm kazandı.

Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Nazmi Uyar, daha yeşil bir Alanya için merkezden kırsala ekiplerin aralıksız çalıştığını belirterek, "Alanya Belediyesi her alanda olduğu gibi park, bahçe ve ilçe genelinde uyguladığı yeşil alan projeleri ile örnek bir belediye olmuştur. Bu kapsamda yürüttüğümüz çalışmalara ara vermeden devam ediyoruz" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Alanya Belediyesi, Okurcalar, Alanya, Güncel
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