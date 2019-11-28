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Dahilde işleme izinlerine ek süre

İhracat taahhüt hesabı henüz kapatılmamış ya da müeyyideli kapatılmış ancak yaptırımı kısmen tahsil edilmemiş dahilde işleme izinlerine, izin orijinal süresinin yarısını geçmemek üzere ilave zaman verilecek.

28.11.2019 08:30 | Son Güncelleme: 28.11.2019 08:30Dahilde işleme izinlerine ek süre
taahhüt hesabı henüz kapatılmamış ya da müeyyideli kapatılmış ancak yaptırımı kısmen tahsil edilmemiş dahilde işleme izinlerine, izin orijinal süresinin yarısını geçmemek üzere ilave zaman verilecek.
Ticaret Bakanlığının "Dahilde İşleme Rejimi Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Tebliğle dahilde işleme izin belgeleri ile izinlerine ilişkin ek süre başvurularında düzenlemeye gidildi.
Buna göre, bugünden önce düzenlenmiş, ihracat taahhüt hesabı henüz kapatılmamış ya da müeyyideli kapatılmış ancak yaptırımı kısmen de olsa tahsil edilmemiş dahilde işleme izin belgeleri ve izinlerine, 6 ay içinde Bakanlığa müracaatta bulunulması şartıyla başvurunun uygun görüldüğü tarihten itibaren belge ya da izin orijinal süresinin yarısını geçmemek üzere ilave süre tanınacak.

İhracat, Ekonomi

Kaynak: AA

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