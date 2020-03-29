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Dahiliye Profesörü Cemil Taşcıoğlu'nun oğlundan duygulandıran paylaşım

Korona virüsü tedavisi gören İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Dahiliye Profesörü Cemil Taşcıoğlu'nun oğlu Onur Taşcıoğlu, duygulandıran bir paylaşım yaptı.

29.03.2020 12:08 | Son Güncelleme: 29.03.2020 12:10
Dahiliye Profesörü Cemil Taşcıoğlu'nun oğlundan duygulandıran paylaşım
Korona virüsü tedavisi gören İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Dahiliye Profesörü Cemil Taşcıoğlu'nun oğlu Onur Taşcıoğlu, duygulandıran bir paylaşım yaptı.

İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Dahiliye Profesörü Cemil Taşcıoğlu, bir süredir Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi Enfeksiyon Servisinde korona virüs tedavisi görüyor. Prof. Dr. Taşcıoğlu'nun oğlu Onur Taşcıoğlu, babasının fotoğrafını paylaşarak, "Kalk ayağa be baba! Görmüyor musun bu kadar sevenin var. Daha yetiştireceğin binlerce öğrencin, iyileştireceğin binlerce hastan var. Bizim için o güzel yüzünü tekrar göster bize. Tekrardan o renkli fularlarını tak ve çık karşımıza. Dimdik ve daha güçlü. Sakin pes etme!!!" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Çapa Tıp Fakültesi, İstanbul, Güncel

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