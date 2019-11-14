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Dahiliye Uzmanı Veysel Sadıkoğlu: "3 milyon kişi diyabetli olduğunun farkında değil"

14 Kasım Dünya Diyabet Günü etkinlikleri kapsamında konuşan Beylikdüzü Devlet Hastanesi Dahiliye Uzmanı Veysel Sadıkoğlu, Türkiye'de 7 milyonun üzerinde diyabet hastası olduğunu, yaklaşık 3 milyon kişinin ise diyabetli olduğunun farkında olmadığını söyledi.

14.11.2019 15:52 | Son Güncelleme: 14.11.2019 15:57Dahiliye Uzmanı Veysel Sadıkoğlu:
14 Kasım Dünya Diyabet Günü etkinlikleri kapsamında konuşan Devlet Hastanesi Dahiliye Uzmanı Veysel Sadıkoğlu, Türkiye'de 7 milyonun üzerinde diyabet hastası olduğunu, yaklaşık 3 milyon kişinin ise diyabetli olduğunun farkında olmadığını söyledi.

14 Kasım Dünya Diyabet Gününde Beylikdüzü Devlet Hastanesinde çeşitli etkinlikler düzenlenerek farkındalık oluşturuldu. Etkinlik kapsamında açıklamalarda bulunan Doktor Veysel Sadıkoğlu Türkiye'deki diyabetik hastalıkların oluşturduğu sonuçlar hakkında endişe verici bilgiler paylaştı. Türkiye'de diyabetli sayısının dünyanın 2, Avrupa'nın ise 3 katı oranında olduğunu belirten Sadıkoğlu, Türkiye'de 7 milyonun üzerinde diyabet hastası olduğunu, yaklaşık 3 milyon kişinin ise diyabetli olduğunun farkında olmadığını ifade etti.

Türkiye'de diyabetin görülme sıklığının her 10 yılda bir yüzde 100 oranında arttığını anlatan Sadıkoğlu, Birleşmiş Milletler'in sıtma salgını, tüberküloz ve AIDS hastalığından sonra dördüncü kez diyabet konusunda tüm dünyayı uyardığına dikkati çekti. Sadıkoğlu, "Şu anda diyabet dünyadaki ölüm nedenleri içinde 6. sırada. Asıl daha önemlisi dünyadaki ölüm nedenleri içinde, diğer ilk 5 sıradaki hastalığın 3 tanesinin bir numaralı sebebi" dedi.

Panelde sağlıklı beslenme fiziksel aktivitelerin artırılması tedaviye uyumun başlıca etkenleri olduğundan bahseden Beylikdüzü Devlet Hastanesi Başhekimi Ali Kalyoncu ise düzenli doktor kontrolü ve evde yapılan ölçümlerle diyabetin doğru yönetilebileceğini söyledi.

Dahiliye Uzmanları Nazik Okumuş ve Galip Demir de Panele katılan vatandaşların diyabetle ilgili sorularını cevapladı.

14 Kasım Dünya Diyabet Günü etkinliğini düzenleyen Beylikdüzü Devlet Hastanesi Diyabet Hemşiresi Safiye Denizer Arel Üniversitesi öğrencileri ile birlikte hastanede açtıkları stantta hasta ve hasta yakınlarının kan şekeri ölçümlerini gerçekleştirerek diyabet ile ilgili bilgilendirme yaptılar. - İSTANBUL

Beylikdüzü, Güncel

Kaynak: İHA

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