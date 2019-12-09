DAİB üyelerinden kasımda 165 ülkeye 169 milyon dolarlık ihracat

Doğu Anadolu İhracatçılar Birliğinin (DAİB) sorumluluk alanındaki 17 ilden kasım ayında 165 ülkeye 169 milyon 129 bin dolarlık ihracat yapıldı.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve DAİB verilerinden yaptığı derlemeye göre, kasım ayında birliğin faaliyet bölgesindeki Ağrı, Ardahan, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Erzurum, Erzincan, Elazığ, Iğdır, Hakkari, Muş, Şırnak, Tunceli, Van, Kars ve Siirt'ten kasım ayında ihracat, geçen yılın aynı ayına kıyasla en çok tarım ve madencilik sektörlerinde artış gösterdi.

Geçen yılın kasımında 36 milyon 61 bin dolarlık tarım ürünü satan, madencilik sektöründen 6 milyon 377 bin dolarlık ihracat yapan birlik üyeleri, bu yılın aynı ayında tarımda yüzde 1,77'lik artışla 37 milyon 209 bin dolarlık, madencilik sektöründe yüzde 29'luk artışla 8 milyon 227 bin dolarlık ürün ihraç etti.

DAİB üyeleri toplamda 165 ülkeye 169 milyon 129 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

İhracatın çoğu sanayi ürünlerinden

Bunun yanında birliğin kasım ayı dış satımının 123 milyon dolarlık kısmını sanayi ürünleri oluşturdu.

Bu kapsamda ilk sırayı 20 milyon 808 bin dolar ile kimya sektörü alırken, bu sektörü 19 milyon 545 bin dolar ile hazır giyim, 18 milyon 781 bin dolar ile makine sektörleri takip etti.

Aynı ayda tarım ürünleri ihracatında ise hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamullerinden 3 milyon 437 bin dolar, yaş meyve ve sebzeden 8 milyon 221 bin dolar, meyve sebze mamullerinden ise 2 milyon 782 bin dolarlık ihracat yapıldı.

Mobilya, kağıt ve orman ürünlerinden de kasımda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 39'luk artışla 19 milyon 123 bin dolarlık ihracata imza atıldı.

İlk sırada Irak var

Birliğin bölge ihracatı ülkelere göre değerlendirildiğinde ise ilk sırada Irak'ın olduğu görüldü.

Birlik üyesi firmalardan kasımda 46 milyon 371 bin dolarlık ürün satılan Irak'ı 11 milyon 962 bin dolarla Azerbaycan-Nahçıvan, 10 milyon 195 bin dolarla İran, 9 milyon 265 bin dolarla Almanya takip etti.

"İhracat artışını yılın son ayında devam ettireceğiz"

DAİB Yönetim Kurulu Başkanı ve TİM Denetim Kurulu Üyesi Ethem Tanrıver, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İhracat artışını yılın son ayında devam ettirip bayrağımızı daha fazla ülkede dalgalandıracağız." dedi.

Temmuz ayından bu yana ihracatta sürekli ve kademeli artış yaşandığına işaret eden Tanrıver, şunları kaydetti:

"İhracattaki artış bizlere onur ve gurur veriyor. Amacımız bölgemizdeki ihracatı artırmak. İhracatımız arttıkça illerimiz ekonomik ve sosyal olarak her anlamda daha da kalkınacaktır. Zira, ülkemizin ihracat hacmi giderek artıyor ve ülke olarak küçüğünden büyüğüne tüm ülkelere halihazırda başarılı şekilde ihracat yapıyoruz."

Kaynak: AA