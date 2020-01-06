Daiichi Sankyo'nun iş ortağı TEB Arval

Yerel büyümesini gerçekleştirirken güçlü ortaklar belirleyen Daiichi Sankyo, filo kiralamada küresel iş ortağı olan Arval'in Türkiye'deki kuruluşu TEB Arval ile anlaşarak, iş birliğini yerele taşıdı.

2020 yılına yenilikçi ürünleriyle daha güçlü ve hedeflerini yükseltmiş bir Daiichi Sankyo Türkiye olarak girdiklerini hatırlatan Yedikardeş, anahtar teslim hizmet alınabilen, küresel nitelikte hizmet sağlayıcılar ve iş ortakları ile çalışmanın, operasyonun toplam verimliliğini artırdığını belirtti. Yedikardeş, TEB Arval ile gerçekleştirilen filo kiralama iş birliğinden duyduğu memnuniyeti şu sözlerle dile getirdi: "Globalde Daiichi Sankyo Group ile Arval'in operasyonel filo kiralama iş birliğinin Türkiye'de TEB Arval ile hayata geçmesinden çok memnunum. Daiichi Sankyo Türkiye hedeflerine giderken kendisini ileriye taşıyacak, verimliliğine katkı sağlayacak bir iş birliğine imza atmıştır."

Bölgesel ve global hedeflere sahip Daiichi Sankyo Türkiye'nin kendileri için önemli bir iş ortağı olduğunun altını çizen TEB Arval Genel Müdürü Philippe Chabert de iş birliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek şunları söyledi:

"TEB Arval olarak müşterilerimizi uzun dönem stratejik ortaklarımız olarak görüyoruz. Kurumlara şirket araçları ile ilgili sunduğumuz yenilikçi ürün ve hizmetlerle her zaman müşteri ve sürücü memnuniyetini hedefliyoruz. Bu kapsamda Daiichi Sankyo ile de örnek bir iş birliği gerçekleştireceğiz."