Daikin Türkiye'nin 2020 hedefi 3 milyar lira ciro
2019'u 2,2 milyar liralık ciroyla kapatmayı bekleyen şirket, 2 yıl içerisinde Türkiye'ye 50 milyar euroluk yatırım planlıyor.
14.03.2020 10:29 | Son Güncelleme: 14.03.2020 10:29
2019'u 2,2 milyar liralık ciroyla kapatmayı bekleyen şirket, 2 yıl içerisinde Türkiye 'ye 50 milyar euroluk yatırım planlıyor
Kaynak: Dunya.com
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