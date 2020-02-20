Daily Telegraph başyazısında sordu: İdlib'de yaşananlara kayıtsız kalabilir miyiz?

İngiltere 'de yayımlanan Daily Telegraph gazetesi, İdlib 'deki gelişmeleri başyazısında ve dünya haberleri sayfalarında aktardı.

Gazete "İdlib savaşı" başlıklı başyazısında "Suriye diktatörü Beşar Esad'a bağlı güçler, gaddar yönetimine direniş gösteren son bölgelere saldırıyor" dedi.

Daily Telegraph, bazılarının "Suriye iç savaşının son savaşı" olarak adlandırdığı çatışmalarda milyonlarca sığınmacının hayatının tehdit altında olduğunu aktardı.

Tehlikeli bir dönemden geçildiğini aktaran Telegraph, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İdlib'e operasyon mesajını hatırlattı.

Gazete, " Türkiye 'nin Suriye'de karmaşık çıkarları var" dedi ve bunları şöyle sıraladı:

"Türkiye'nin kuzey Suriye'de müdahale ettiği bölgeler, İdlib'deki İslamcı isyancılara verdiği destek ve daha fazla sığınmacıya ev sahipliği yapmaktaki isteksizliği."

'Batı müdahalesine yönelik önerilerin arkası kesildi'

Esad'ın muhaliflerin elinden aldığı topraklarla propaganda zaferinin tadını çıkardığını aktaran Daily Telegraph, başyazısına şöyle devam etti:

"İran ve Rusya tarafından desteklenen Esad, İdlib'i geri alma fikrinden vazgeçmeyecektir. Suriye ve Türkiye arasında çatışma kaçınılabilir bir şey olsa da durum çaresiz olmaya devam edecek. Çatışmalardan kaçan yüz binlerce kişi Suriye kışının dondurucu koşullarında açık havada uyumak zorunda kalıyor.

"Yardım faaliyetleri yetersiz kalıyor ve okullar, sığınmacı konvoyları ve hastaneler namertçe bombalanıyor. IŞİD'in yenilgisinin ardından Batı'nın Suriye'deki çatışmalara dair tutumu kayıtsızlık oldu.

"Esad iktidarını tekrar inşa ediyor ve Batı müdahalesine yönelik önerilerin arkası kesilmiş durumda. Fakat İdlib savaşı insani bir felakete dönüşürken gerçekten kayıtsız kalabilir miyiz?"

Daily Telegraph, İdlib'de yaşananları dünya haberleri sayfalarında da ele aldı.

Gazetenin Orta Doğu muhabiri Raf Sanchez "Erdoğan Esad güçlerine saldırmakla tehdit ediyor" başlıklı makalesinde Türkiye'nin bölgeye düzenleyeceği bir operasyonun Esad güçlerinin ivmesini azaltmasının mümkün olduğunu yazdı.

Sanchez'e göre böyle bir müdahale insanların evlerinden kaçmasının da önüne geçebilir.

Daily Telegraph, Türkiye sınırı yakınlarında hızla büyüyen kampların uydu görüntülerine de yer verdi.

'Erdoğan genelde tehditler savurur ama sonra yerine getirmez'

Esad güçlerinin İdlib'de Rusya'nın hava desteği ve Şii milislerin kara desteğiyle birlikte El Kaide ile ilişkili İslamcı militanlara karşı savaştığını hatırlatan Sanchez, Erdoğan'ın operasyon tehdidi hakkında ise şu ifadeleri kullandı:

"Erdoğan genelde tehditler savurur ama sonra bunları yerine getirmez. Fakat bu sefer Ankara, geçen ay Esad güçlerinin 13 askerini öldürmesine öfkeli."

Esad güçlerinin Türkiye'nin önerdiği şekilde geri çekilmesine dair bir işaret olmadığını belirten Sanchez, haberine şöyle devam etti:

"Rusya'nın Moskova'daki görüşmeler sırasında Türkiye'ye bir orta yol önerdiği fakat Ankara'nın bunu kabul etmediği belirtiliyor.

"Erdoğan bir milyona yakın Suriyeli'nin Türkiye'ye sığınmasına yol açacak bir sığınmacı kriziyle karşılaşmak istemiyor. Türkiye'de 3,6 milyon Suriyeli var ve Türk lider bu sayıyı azaltma yönünde iç siyasette baskı hissediyor.

"Bu baskı, Erdoğan'ın Suriye'ye saldır emri vermesini daha olası kılıyor."