Daily Telegraph'ın iddiası: İdlib'de TSK'nın kasten hedef alındığını kanıtlayan telsiz konuşmaları...

Daily Telegraph gazetesi, Suriye Ordusu askerleri arasındaki telsiz konuşmalarının, Suriye Ordusu'nun İdlib 'deki Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait gözlem noktasının kasten hedef alındığını gösterdiğini iddia etti.

Gazetenin Ortadoğu Muhabiri Josie Ensor imzalı özel haberde, ses kayıtlarının Macro Medya Merkezi (MMC) adlı bağımsız aktivist grubundan alındığı söyleniyor.

Gazetenin internet sitesinde de yayınlanan ve Suriye Ordusu mensupları arasındaki telsiz konuşmaları olduğu iddia edilen 12 Şubat tarihli sees kaydında, topçu subayı olduğu belirten Somar Adlı kişi "Bana Türk gözlem noktasının koordinatlarını gönder" diyor. Bir muhabere subayı da "Önünde, solda, Sobhi. 07215313" diye yanıt veriyor.

Haberde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye hükümeti ve Rus müttefiklerine, İdlib'deki saldırının durması için dokuz günlük süre verdiği hatırlatırılırken, görüşlerine yer verilen Dış Politika Araştırma Enstitüsü'nden Suriye Uzmanı Elizabeth Tsurkov, "Suriye rejimi Türk gözlem noktalarını birden çok kez vurdu, dolayısıyla bu saldırıların kazayla olması ihtimali günden güne azalıyor, ancak bunu bu kadar açıkça duymak yine de sarsıcı" diye konuşuyor.

Ortadoğu Enstitüsü'nden Charles Lister da "Kamuoyundaki şüpheciler açıısından, çatışmayı kimlerin körüklediğinin görülmesi açısından bu bir ikaz olmalı. Bu aynı zamanda, Ankara'nın hala Soçi Anlaşması'na güvenilir bir taraf olrarak gördüğü Rusya için de bir aşağılanma" diyor.

Haberde yer verilen ses kayıtlarında, Suriye Ordusu'nun Halep'in batısında da sivilleri kasten hedef aldığının da duyulduğu iddia ediliyor.

Kayıtta "Araç kullanan kadınlar var. Niye cepheye doğru gidiyorlar ki?" deniyor ve bir diğeri Yaşlı bir kadın gibi görünüyor. Eşyasını toplamaya geldiği belli, sonra ayrılacak" diye karşılık veriyor.

Sivillere 'kasten saldırı'

Habere göre daha sonra askerler, Suriye Ordusu güçlerinin ilerlemesinden kaçarken, Mizanaz köyündeki evinden eşyalarını toplamaya gelen kadıları izliyor ve kimliklerinin net bir şekilde anlaşılmasına karşın, ateş açılmasına karar veriliyor.

Daha sonra ilk asker "İzliyorum onları. Bir eve giriyorlar. Hadi! Şimdi ateş açıyorum" diyor. Sonra ateş sesi duyuluyor ve ikinci asker "Ateş, ateş, ben seni izliyorum." şeklinde karşılık veriyor.

Ses kaydının, yakındaki bir gözlem noktasından Suriye Ordusu'nun telsiz frekansına girilerek 11 Şubat'ta yapıldığı iddia edilen bu ses kaydının, aynı gün kadınların öldürüldüğü bir saldırıyla da örtüştüğü belirtiliyor.

Kayıtta sesleri duyulan askerlerin, "Kaplan Güçleri" adı verilen Suriye Ordusu'nun 25'inci tugayına mensup oldukları kaydediliyor.

Gazete, geçen ay da yine MCM grubunun verdiği bir ses kaydını yayımlamış ve bu kayıtta İranlı ve Afgan milislerin, suikastle oldürülen İranlı komutan Kasım Süleymani'nin Kudüs güçleriyle birlikte savaştığının kanıtlandığı iddia edilmiti.