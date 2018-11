Daily Telegraph: İngiltere Dışişleri Bakanı Hunt, Başbakan May'e Brexit Anlaşması İçin 'Türkiye...

22 Kasım 2018 Perşembe 11:46



İngiliz Daily Telegraph gazetesi, Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt'ın geçen hafta Başbakan Theresa May 'i Avrupa Birliği 'nden çıkış (Brexit) anlaşması konusunda uyardığını ve Brüksel ile üzerinde mutabık kalınan metni " Türkiye tuzağı" sözleriyle nitelendirdiğini yazdı. Gazete haberi manşetinden verdi. İngiltere Başbakanı Theresa May, muhalefet partilerinin yanı sıra lideri olduğu Muhafazakar Parti'den bazı milletvekillerinin de tepkisini çeken Brexit anlaşmasına son şeklini vermek üzere Brüksel ile müzakerelere devam ediyor.Brexit anlaşmasının Pazar günü AB liderler zirvesinde oylanması planlanıyor.Ancak Daily Telegraph, geçen hafta İngiltere hükümetinin kabine toplantısında görüşülen taslak anlaşma metnine itirazların geldiğini, Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt'ın Türkiye'yi örnek göstererek metin üzerinde değişikliklerin yapılması gerektiğini söylediğini aktardı.O kabine toplantısından sonra Brexit Bakanı Dominic Raab ile Çalışma ve Emeklilik Bakanı Esther McVey istifalarını vermişlerdi.Daily Telegraph, Dışişleri Bakanı Hunt'ın mevcut anlaşma metninin İngiltere'yi "AB'nin bir uydusu" konumuna düşüreceğini ve İngiltere'yi Türkiye gibi süresiz biçimde AB'ye üye olmaksızın Brüksel'in politikalarına bağımlı kılacağını söylediğini yazdı.Haberde Hunt'ın bu durumu Türkiye'nin 31 yıldır devam eden üyelik müzakereleri sonucu oluşan Brüksel- Ankara ilişkilerine benzettiği ve '"Türkiye tuzağı" olarak nitelendirdiği aktarıldı.Haberde, Hunt'ın ayrıca anlaşma konusunda diğer AB üyesi ülkelerle bir mutabakata varılsa dahi metnin İngiltere Parlamentosu'nun da onaylanması gerektiğini hatırlattığı ve mevcut haliyle anlaşmanın parlamentodan geçmesinin mümkün olmadığı uyarısını yaptığı vurgulandı.Theresa May Cumartesi günü tekrar Brüksel'e gidiyorÖte yandan İngiltere Başbakanı Theresa May dün Brüksel'de Avrupa Komisyonu Başkanı Jean- Claude Juncker ile görüştü. Brexit anlaşmasına son şeklini vermeye çalışan taraflar, Cumartesi günü bir kez daha Brüksel'de buluşacak.Pazar günkü AB zirvesi öncesi birlik üyesi tüm ülkelerin kabul edebileceği bir Brexit anlaşmasının oluşturulması hedefleniyor.Şu ana kadar İspanya 'nın anlaşmaya mevcut halinde karşı çıktığı, Cebelitarık Boğazı 'nın statüsü konusunun İngiltere ile İspanya hükümetleri arasında yürütülecek ikili görüşmelerle netleştirilmesini istediği biliniyor. Fransa 'nın ise Brexit anlaşması metnin yanı sıra üzerinde müzakerelerin devam ettiği bağlayıcı olmayan ortak siyasi bildiride de İngiltere'ye karşı daha sert bir dile yer verilmesi talep ettiği ifade ediliyor.Daily Telegraph ise Almanya Başbakanı Angela Merkel 'in Pazar günkü zirveye kadar tüm üye ülkelerin çalışma ekiplerinin bir metin üzerinde uzlaşıya varamaması halinde zirveye katılmayabileceğini de yazdı.