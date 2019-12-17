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Daily Telegraph: Türkiye Kıbrıs'taki gerilimi silahlı İHA'larla körüklüyor

Daily Telegraph, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de petrol ve doğalgaz arayan gemilerini korumak için silahlı insansız hava araçları (İHA) kullanmaya başlamasını "Türkiye silahlı İHA kullanarak Kıbrıs'taki gerilimi körüklüyor" başlıklı haberiyle duyuruyor.

17.12.2019 09:55 | Son Güncelleme: 17.12.2019 10:04

Daily Telegraph, 'nin Doğu Akdeniz'de petrol ve doğalgaz arayan gemilerini korumak için silahlı insansız hava araçları (İHA) kullanmaya başlamasını "Türkiye silahlı İHA kullanarak 'taki gerilimi körüklüyor" başlıklı haberiyle duyuruyor.

Gazete, Dalaman'dan uçuşa başlayan İHA'nın sadece Türkiye'nin tanıdığını belirttiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki Geçitkale Hava Üssü'ne indiğini bildiriyor.

Kıbrıs Cumhuriyeti'nin adayı çevreleyen tüm suların tümünde hak iddia ettiğini belirten Daliy Talegraph, Türkiye ve KKTC'nin buna itiraz ettiğini ve deniz yatağında petrol ve doğalgaz arama hakkına sahip olduklarını söylediğini vurguluyor.

Ankara'nın Kıbrıs'ın münhasır ekonomik bölgesinin yüzde 44'ünde hak iddia ettiği belirtiliyor.





ABD ile gerilen ilişkiler

"Türkiye geçen Temmuz'da bir savaş gemisinin eskort ettiği iki sondaj gemisi göndererek Kıbrıs sularında petrol ve doğalgaz aramaya başladı" diyen gazete, AB'nin bu hamleyi "yasadışı" diye tanımladığın ve ambargo tehdidinde bulunduğunu hatırlatıyor.

Gazete, Kuzey Kıbrıs Dışişleri Bakanı Kudret Özersay'ın sadece silahsız İHA'ların kullanılacağını söylediğini, ancak Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun hak iddia ettikleri yerlerde sondajı önlemek için gerekirse askeri güç kullanabileceğini vurguladığını yazıyor.

Daily Telegraph, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Batı'yla ilişkilerin kötüleştiği bir ortamda, Washington'ın Türkiye'nin Rusya'dan füze almasına tepki olarak yaptığı ambargo tehditlerine, iki önemli ABD üssünü kapatabileceğini söyleyerek yanıt verdiğini söylüyor.

Gazete ayrıca, Türkiye'nin Amerikan Senatosu'nun 1915 olaylarını soykırım olarak tanımasından öfkelendiğini de hatırlatıyor.

Daily Telegraph: Türkiye Kıbrıs'taki gerilimi silahlı İHA'larla körüklüyor

Türkiye, Kıbrıs, Dünya
BBC


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