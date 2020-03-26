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Daimi işçi alınacak

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Sağlık Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere daimi işçi alınacağını belirtti.

26.03.2020 10:44 | Son Güncelleme: 26.03.2020 10:44
Daimi işçi alınacak
AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Sağlık Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere daimi işçi alınacağını belirtti.
İba, yaptığı açıklamada, 100 temizlik, 12 güvenlik görevlisi ile 5 klinik destek elemanının alınacağını ifade etti.
Bugün başlayacak başvuruların 1 Nisan tarihine kadar www.iskur.gov.tr, e- devlet ve Alo 170 üzerinden yapılacağını, işe alımların kura çekimi ile olacağını kaydetti.
Emekli maaşlarını evlerinden alabilecekler
İba, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların emekli maaşlarını evlerinden alabilmeleri için valiliklere talimat verildiğini belirtti.
Maaş ödemelerinin, öncelikle banka görevlilerince, görevlilerinin yetersiz kaldığı yerlerde ise Vefa Sosyal Destek Grubu aracılığıyla ile yapılacağını duyurdu.

Kaynak: AA

Etiketler: Sağlık Bakanlığı, AK Parti, Edirne, İşçi, Güncel

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