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Daimler, işçi çıkararak tasarrufa gidecek

Alman otomotiv üreticisi Daimler, 2022'ye kadar 1 milyar avro tasarruf yapabilmek için işten çıkarmayı planladığını bildirdi.

14.11.2019 13:06 | Son Güncelleme: 14.11.2019 13:06Daimler, işçi çıkararak tasarrufa gidecek
Alman otomotiv üreticisi Daimler, 2022'ye kadar 1 milyar avro tasarruf yapabilmek için işten çıkarmayı planladığını bildirdi.
Daimler tarafından yapılan açıklamada," 2022 yılının sonuna kadar, Mercedes-Benz, çalışan maliyetlerinde 1 milyar avrodan fazla tasarruf etmeyi planlıyor. Bu amaçla, işçi sayısında da azaltma söz konusu olacak." ifadesine yer verildi.
Gittikçe artan hibrit ve elektrikli araçların, Mercedes-Benz'ın satış getirisini olumsuz yönde etkileyecek maliyet artışlarına yol açtığının hatırlatıldığı açıklamada karbon komisyon azaltılması ve otomotiv endüstrisinin dönüşümünden şirketin karlılığın etkilendiği de kaydedildi.
Alman otomobil endüstrisi, ABD-Çin ticaret ihtilaflarının ve Brexit belirsizliğinin etkisiyle beklenenden daha zayıf bir büyüme ile karşı karşıya kalırken, elektrikli ve otonom araçlara yapılan büyük yatırımlar da şirketlerin karlılığını azaltıyor.
Alman şirket, hangi ülkede ne kadar kişinin işine son verileceğini ise açıklamadı.

Mercedes Benz, İşçi, Güncel

Kaynak: AA

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