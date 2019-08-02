Daire Başkanı Anaç, Saruhanlı'da enerji sistemlerini inceledi

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelindeki tüm çalışma ve faaliyetlerin yakın takipçisi olmaya devam ediyor.

Bu amaçla Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Daire Başkanı Kemal Anaç, Saruhanlı ilçesine ziyarette bulundu.Daire Başkanı Anaç, ilçedeki içme suyu arıtma tesisine içme suyu sağlayan sondajlar ve enerji nakil hatlarında teknik inceleme gerçekleştirdi. Su temininde herhangi bir aksaklık yaşanmaması adına sürekli sahada bu tip kontrolleri gerçekleştirdiklerinin altını çizen Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Daire Başkanı Kemal Anaç, "Hepimizin bildiği gibi en öncelikle hedefimiz vatandaşımıza daha kesintisiz içme suyu sağlayabilmek. Dolayısıyla bizler de bu önemli görevin kendi görev ve sorumluluk alanımızdaki kısmını sürekli olarak denetliyor, elektrik sistemlerinin sağlıklı şekilde devamını sağlıyoruz. Gerekli bakım ve onarımların yanı sıra, ihtiyaç duyulabilecek diğer çalışmaların da öngörüsünü böylece gerçekleştirme imkanı buluyoruz. Hizmetin en iyi şekilde devamlılığı adına rutin denetim ve incelemelerimizi sürdüreceğiz" dedi.