Daire Başkanı Çöllü, dere temizlik çalışmalarını yerinde inceledi

İyi çalışmalar. Bir önceki mailimizde mahalle muhtarının isminde yanlışlık yapılmıştır. Bu haberde gönderdiğimiz son maili dikkate almanızı rica ederiz.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, hizmet kalitesi gereği il genelinde yürütülen faaliyetleri yakından takip ediyor. Bu kapsamda Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Cem Çöllü, Yunusemre ilçesine bağlı Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi'nde başlatılan bir kilometrelik dere temizlik çalışmasını yerinde inceledi. Çalışmalar hakkında ekiplerden detaylı bilgi alan Daire Başkanı Çöllü'ye, Mahalle Muhtarı Medeni Taylar da eşlik etti. Muhtar Taylar ile istişarelerde bulunan Çöllü, "Bu makamlar aracılığıyla bizlere verilen görevleri en iyi şekilde yerine getirmek adına sahadayız. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için dere ıslah ve temizliklerine büyük önem veriyoruz. Tüm ekibimizle birlikte vatandaşımıza en kaliteli hizmeti sunmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

"Seçimlerde sonra mahallemize ilk gelen kurum MASKİ oldu"

Mareşal Fevzi Çakmak Mahalle Muhtarı Musa Sezer, "Bu benim ikinci muhtarlık dönemim. Geçtiğimiz dönem de Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ'den güzel hizmetler aldık. Bu çalışmalar yapılmadan önce derelerimiz pislikten geçilmiyordu. Şuan deremiz güzel bir şekilde temizleniyor. Seçimlerden sonra mahallemize gelen ilk kurum MASKİ oldu. Sağolsunlar ne zaman arasak derdimize, ihtiyacımıza koşuyorlar. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler