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Daire başkanları muhtarları dinledi

Ordu Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Bekir Karakış, Fatsa ilçesinde muhtarlar ile istişare toplantısı düzenledi.

02.12.2019 16:20 | Son Güncelleme: 02.12.2019 16:25Daire başkanları muhtarları dinledi
Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Bekir Karakış, ilçesinde muhtarlar ile istişare toplantısı düzenledi.

Belediye Kültür Sarayında düzenlenen toplantıya Fatsa Belediye Başkan Yardımcısı Ruhi Özbay da katıldı. Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Bekir Karakış toplantıda yaptığı konuşmada bütün muhtarların taleplerini dikkate aldıklarını belirterek, "İçişleri Bakanlığımızın Muhtarlarımız için bilgi sistemi diye bir sistemi var. Muhtarlarımızın yazdığı dilekçelere 15 günlük sürede cevap veriyoruz ve nerede bir sorun varsa hemen çözüm bulmaya çalışıyoruz. Artık muhtarlarımızın bir sorun için Ordu'ya gelmelerine gerek yok. Öyle bir ekip oluşturduk ki sorunların çözüme kavuşması için mesai merhumu gözetmeksizin gece 24'lere kadar çalışıyoruz. İlçe Hizmetleri Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığımızın kapısı muhtarlarımız için her zaman açıktır" dedi.

Bekir Karakış yaptığı konuşmanın ardından muhtarların da taleplerini dinledi. - ORDU

Fatsa, Ordu, Güncel

Kaynak: İHA

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