Dak'dan Eskişehir İtfaiyesine Ziyaret

20 Kasım 2018 Salı 12:54



20 Kasım 2018 Salı 12:54

Eskişehir Dorlion Arama Kurtarma Derneği (DAK) ekibi, Eskişehir İtfaiye Dairesi Başkanlığı'nı ziyaret etti.Daire Başkanı Ergün Peker ile bir araya gelen DAK gönüllüleri, dört yıldır bir çok arama kurtarma, yangın gibi olaylarda itfaiye personeli ile koordineli çalıştıklarını ifade etti. Eskişehir'e hizmet eden itfaiye personeline teşekkür eden DAK gönüllüleri, ihtiyaç duydukları her anda yardıma hazır olduğunu belirtti.İtfaiye Daire Başkanı Ergün Peker ise, DAK ekibine gönüllerini ortaya koyup fedakarlık barındırdıkları için teşekkür etti. - ESKİŞEHİR