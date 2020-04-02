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DAKA'dan koronavirüsle mücadele projelerine 7 milyon lira destek

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA), Doğu Anadolu'daki 4 ilde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele için geliştirilecek projelere 7 milyon lira destek sunacak.

02.04.2020 11:08 | Son Güncelleme: 02.04.2020 11:14
DAKA'dan koronavirüsle mücadele projelerine 7 milyon lira destek
Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA), Doğu Anadolu'daki 4 ilde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele için geliştirilecek projelere 7 milyon lira destek sunacak.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda Van, Bitlis, Hakkari ve Muş illerini kapsayan TRB-2 bölgesinde faaliyet gösteren DAKA, "Kovid-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı" kapsamında çalışmalara başladı.
Bu kapsamda, koronavirüs riskinin bölgede en aza indirilmesi, salgınla mücadeleye katkı sağlayan ve salgının etkilerinin azaltılmasına yönelik acil çözüm sunan projeler için 7 milyon lira destek sağlanacağı duyuruldu.
DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray, AA muhabirine, koronavirüs salgınıyla mücadeleye katkı sağlayan projelere 200 bin ile 1,5 milyon lira arasında destek vereceklerini söyledi.
Programın 1 ile 3 ay arasında uygulanacağını belirten Güray, kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, birlikler, kooperatifler, sivil toplum kuruluşları, organize sanayi bölgeleri, sanayi siteleri, serbest bölge işleticileri, teknoloji transfer ofisi şirketleri, teknoloji geliştirme bölgesi, endüstri bölgesi ve iş geliştirme merkezi gibi kuruluşların yönetici şirketleri ile kar amacı güden diğer gerçek ve tüzel kişilerin programdan yararlanabileceğini aktardı.
Salgının bölge ekonomisine negatif etkisinin azaltılması hedefleniyor
Başvuruların 30 Nisan'a kadar süreceğini ifade eden Güray, programla Türkiye'de salgın riskini en aza indirmeyi amaçladıklarını dile getirdi.
Sorumluluk alanlarındaki illerden bu anlamda güzel projeler beklediklerini kaydeden Güray, şöyle konuştu:
"Programın üç temel önceliğini; virüsün yayılımının önlenmesi ve kontrol altına alınması, halk sağlığı için acil hazırlık ve müdahale çalışmaları, salgının ülke ve bölge ekonomisine negatif etkilerinin azaltılması oluşturuyor. Program kapsamında yenilikçi uygulama geliştirilen projeler desteklenirken programdan kamu kurum ve kuruluşlarıyla sivil toplum örgütleri ve firmalar yararlanabilecek. Türkiye genelindeki 26 ajansın hepsinin dahil olduğu süreçte haftanın her günü elektronik olarak başvuru yapılabilecek. Toplam bütçe büyüklüğü yaklaşık 220 milyon lira olarak belirlenen programa yapılan başvurular, ilgili ajanslar tarafından üç gün içinde sonuçlandırılacak."
Planın bir diğer aşamasının da salgın sonrası iyileştirme çalışması olacağını aktaran Güray, "Bu kapsamda, tüm kalkınma ajansları koronavirüs salgınının bölgelerindeki sosyo-ekonomik etkilerinin iyileştirilmesine dönük çalışmalara şimdiden başlayacak. Salgından en çok etkilenen sektörler ve toplum kesimleri için yapılabilecekler bölgesel düzeyde tespit edilip raporlanacak. Bu raporlar ulusal düzeyde yapılacak çalışmalara da girdi teşkil edecek." ifadelerini kullandı.
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Kaynak: AA

Etiketler: Güncel
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Haberler ›› Güncel ››DAKA'dan koronavirüsle mücadele projelerine 7 milyon lira destek - Haberler

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