Daka Destekli 'Dijital İletişim ve Sosyal Medya' Eğitimi

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) ve Hakkari
'nin Yüksekova
Ticaret ve Sanayi Odası (YÜTSO) işbirliğiyle "Dijital İletişim ve Sosyal Medya" eğitimi verildi.
YÜTSO toplantı salonunda üç gün süren eğitimlere ilçedeki kurum, STK
ve dernek temsilcileri katıldı. Türk Hava Kurumu Üniversitesi
Öğretim Görevlisi Ömer Karapınar
, tarafından verilen eğitimde; 'sosyal medyayı nasıl kullanabilecekleri, dijital iletişim faaliyetlerinin kurumsal kapasite gelişimine katkısı, sosyal medya platformlarının yönetiminde izlenmesi gereken yollar' konularında bilgiler verildi. Karapınar; sosyal medya mecralarında daha etkin görünürlük sağlaması, kurum web sayfalarının içeriklerinin nasıl geliştirilebileceği, içerik oluştururken kullanabilecekleri görsellerin nasıl hazırlanması ve nelere dikkat edilmesi gerektiğini de detaylarıyla anlattı. - HAKKARİ
Hakkari
08 Aralık 2018 Cumartesi 17:18