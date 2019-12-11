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DAKA sosyal girişimcilik eğitimlerinin beşincisi Muş'ta gerçekleştirildi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda Van, Bitlis, Hakkari ve Muş illerinden oluşan TRB2 bölgesinde faaliyet gösteren Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) tarafından sosyal girişimci adayı gençlere yönelik düzenlenen sosyal girişimcilik eğitimlerinin beşincisi Muş'ta gerçekleştirildi.

11.12.2019 14:07 | Son Güncelleme: 11.12.2019 14:13DAKA sosyal girişimcilik eğitimlerinin beşincisi Muş'ta gerçekleştirildi
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda , , Hakkari ve illerinden oluşan TRB2 bölgesinde faaliyet gösteren Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) tarafından sosyal girişimci adayı gençlere yönelik düzenlenen sosyal girişimcilik eğitimlerinin beşincisi Muş'ta gerçekleştirildi.

Muş Alparslan Üniversitesi işbirliği ve ev sahipliğinde 9-10 Aralık 2019 tarihlerinde gerçekleştirilen eğitime üniversite öğrencileri, yeni mezun gençler ve akademik personelden oluşan 30 kişilik grup katılım sağladı. Van, Bitlis, Hakkari ve Muş illerinde sosyal girişimcilikle ilgili farkındalığı artırmak, sosyal girişimcilik ekosistemini güçlendirmek ve toplumsal kalkınmaya katkı sunacak sosyal girişimciler yetiştirmek amacıyla hayata geçirilen DAKA Sosyal Girişimcilik Programı (DAKA SOGİP) kapsamında düzenlenen eğitim 2 tam gün sürdü. Sosyal girişimci ve eğitmen Rümeysa Ruken Polat ve Feridun Bişar tarafından gerçekleştirilen sosyal girişimcilik eğitim atölyesinde katılımcılara sosyal girişimcilik, sosyal sorumluluk, girişimcilikle sosyal girişimcilik arasındaki farklar, sosyal inovasyon ve sosyal etki, sorun analizi ve yerel sosyal sorunlar, sosyal iş planı oluşturma ve sürdürülebilir gelir modeli geliştirme, sosyal finansman ve destek mekanizmaları konularında bilgiler verildi.

Muş Alparslan Üniversitesi Kongre Merkezinde gerçekleştirilen interaktif atölye eğitimleri kapsamında katılımcılar 4-5 kişilik gruplar halinde kendi fikirlerini geliştirme imkanı buldular. Katılımcıların yerel sosyal sorunlara yönelik bu fikirlerini sürdürülebilir iş modellerine kavuşturmalarına katkı sağlandı. Eğitim atölyesinde katılımcıların oluşturduğu gruplar tarafından kadın istihdamının artırılması, köy okullarına kitap kazandırılması, kadınlara yönelik sosyal imkanların artırılması ve organik pazar kurulması şeklinde 5 farklı sosyal soruna yönelik kalkınma odaklı sosyal girişim fikirleri geliştirildi. Sunumlar, atölye çalışmaları, kaynaştırma oyunları, yatırımcı sunum simülasyonu gibi etkinliklerin yer aldığı keyifli eğitim programı, katılımcılara katılım belgelerinin takdim edilmesi ile sona erdi. - MUŞ

Bitlis, Van, Muş, Güncel

Kaynak: İHA

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