Dakar'da Burs Ödemeleri Geciken Öğrenciler Araçları Taşladı

Senegal
'in başkenti Dakar
'da üniversite öğrencileri burs ödemeleri geciktirildiği gerekçesiyle araçları taşladı.
Başkentteki Şeyh Anta Diop Üniversitesi öğrencileri, devletin burslarını geç ödediğini gerekçe göstererek üniversite kampüsünde protesto gösterisi düzenledi.
Bazı öğrenciler kampüsün önündeki sahil yolunu kapatarak yoldan geçen araçları taş yağmuruna tuttu. Atılan taşlar nedeniyle yoldan geçen çok sayıda araç zarar gördü.
Bu arada, protestoları takip eden AA muhabirine de saldıran öğrenciler, ekibin aracını taşladı.
Polisin biber gazı müdahalesiyle öğrenciler kısa sürede dağıtılırken, bazı göstericiler gözaltına alındı.
Dakar'daki üniversite öğrencileri uzun bir süredir devletin burslarını geciktirdiğini öne sürerek sık sık protesto gösterileri düzenliyor. Gösterilerde çoğunlukla yol kapatan gençler araçları taşlayıp bazılarını ateşe veriyor.
Senegal,Dakar
07 Aralık 2018 Cuma 16:58