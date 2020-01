Dakar Rallisi -eleştirilerin odağında- başlıyor

Dünyaca ünlü Dakar Rallisi, Afrika’dan ve Güney Amerika’dan geçtikten sonra artık Suudi Arabistan’da. Ve bu akşam başlayacak edisyon dahil olmak üzere önümüzdeki beş yıl boyunca bu ülkede düzenlenecek. Sportif açıdan bakılacak olursa, bu sene Dakar’da boy gösterecek eski Formula 1 pilotu Fernando Alonso, tüm dikkatleri üzerine çekmiş durumda. Ancak organizasyonun bir başka boyutu, birçokları için sportif boyutunun önüne geçmiş durumda.Suudi Arabistan, her ne kadar Kral Muhammed Bin Selam tarafından birçok toplumsal reform yapılsa da, insan hakları konusunda hâlâ eleştirilerin odak noktasında. Sivil toplum kuruluşları, Dakar’ın Suudi Arabistan’a büyük bir popülarite kazandıramayacağı görüşünde. Özellikle ülkemizin de işin içinde bulunduğu Cemal Kaşıkçı hadisesi, turistlerin hâlen daha S. Arabistan’a sıcak bakmasına engel oluyor.Örneğin İnsan Hakları İzleme Örgütü (Human Right Watch), Dakar’ın S. Arabistan’da düzenlenmesini, “rejimin insan hakları ihlallerinin unutulması için bir iletişim operasyonu” olarak niteliyor.Dakar Rallisi, her ne kadar S. Arabistan’da düzenlenmesi itibariyle eleştirilse de, motor sporları arasında en popülerlerden biri olma hüviyetini sürdürüyor.Organizasyonun ilk etabı bu gece TSİ 00:00’da koşulacak. İlk etabı ve diğer tüm etapları Eurosport ekranlarından izleyebilirsiniz.