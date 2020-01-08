Dakar Rallisi'nde Carlos Sainz liderliğe yükseldi

Dakar Rallisi'nde 3'üncü gün geride kalırken, Red Bull sporcusu Carlos Sainz otomobil kategorisinde liderlik koltuğuna oturdu.

Dünyanın en zorlu ve tehlikeli yarışı olarak kabul edilen Dakar Rallisi bu sene 42'nci kez motor sporları tutkunlarını bir araya getirdi. Sporcuların 12 gün boyunca yaklaşık 7 bin 500 kilometrelik yol kat edeceği Dakar Rallisi'nde 3'üncü gün heyecanı da noktalandı. Neom-Neom arasında koşulan 504 kilometrelik parkur sonrasında otomobil kategorisinde Red Bull sporcusu Carlos Sainz, 11 saat 20 saniyelik derecesiyle ilk sırayı eline geçirdi. Sainz 3'üncü günü 3 saat 48 dakika 1 saniyelik derecesiyle ilk sırada bitirince genel klasmanda en yakın rakibinin 7 dakika 55 saniye önüne geçmeyi başardı.12 etaptan oluşan 12 günlük yolculuğun ardından 17 Ocak Cumartesi günü sona erecek Dakar Rallisi'nde 4'üncü gün Neom ile Al-Ula arasında koşulacak.