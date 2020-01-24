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Dakar Rallisi'nde kaza yapan pilot Straver yaşamını yitirdi

Suudi Arabistan'da düzenlenen 2020 Dakar Rallisi'nde kaza geçiren Hollandalı motosiklet sürücüsü Edwin Straver, organizasyonun sona ermesinin bir hafta sonrasında hayatını kaybetti.

24.01.2020 18:14 | Son Güncelleme: 24.01.2020 18:14Dakar Rallisi'nde kaza yapan pilot Straver yaşamını yitirdi
Suudi Arabistan'da düzenlenen 2020 Rallisi'nde kaza geçiren Hollandalı motosiklet sürücüsü Edwin Straver, organizasyonun sona ermesinin bir hafta sonrasında hayatını kaybetti.
Yarışın 11. etabının koşulduğu 16 Ocak'ta kaza yapmasının ardından kalbi duran 48 yaşındaki pilot, ambulans helikopterle götürüldüğü başkent Riyad'daki hastanede verdiği yaşam savaşanı kaybetti.
Organizasyondan yapılan açıklamada, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Straver'in yaşamını yitirdiği belirtilerek, sevenlerine ve ailesine başsağlığı dilendi.
Kariyerinde 3. kez Dakar Rallisi'nde yarışan Staver, Portekizli Paulo Gonçalves'in ardından Suudi Arabistan'daki organizasyonda hayatını kaybeden ikinci pilot oldu.

Suudi Arabistan, Pilot, Dakar, Güncel

Kaynak: AA

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