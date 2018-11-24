Dakikalar İçerisinde 150 Kiloluk Çelik Kasa ile Kaçtılar

24 Kasım 2018 Cumartesi 12:12



24 Kasım 2018 Cumartesi 12:12

Başakşehir'de bulunan bir iş yerine gelen toplam 5 hırsızlık şüphelisi, dakikalar içinde 150 kiloluk kasayı çalarak kayıplara karıştı. İçindeki 1 milyon liralık çekler olduğu öğrenilen kasanın çalındığı anlar güvenlik kamarasına yansıdı.Olay, bu sabah 07.30 sıralarında Başakşehir'de bulunan Sefaköy Sanayi sitesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ısı yalıtım malzemeleri satan bir firmaya araçla gelen 5 hırsızlık şüphelisi önce etrafı kontrol etti. Bir süre sonra etrafın sakin olduğunu düşünen şüphelilerden 4'ü arabadan inerek ellerindeki levyeler ile iş yerinin kapısındaki 3 kilidi kırdı. Kilidi kıran şüpheliler elleriyle koymuş gibi kasanın bulunduğu iş yerindeki ofis katına çıktı. Bir süre sonra yaklaşık 150 kilo olduğu öğrenilen kasayı hırsızlık şüphelileri sürükleyerek merdivenlerden aşağıya indirdi. Şüpheliler, kasayı geldikleri araca atarak kayıplara karıştı. Çalınan kasa içerisinde yaklaşık 1 milyon liralık çek olduğu öğrenildi. Polis kaçan hırsızlık şüphelilerini arıyor.İşi yeri sahiplerinden Sabri Ekinci yaşanan hırsızlık olayını anlatarak kendisine alarm şirketinin haber verdiğini ifade etti. Ekinci, "Sabah 07.37'de beni aradı. Ben yanlış bir alarm olabileceğini düşündüm. Ben erken gelen çalışanım var onu aradım iş yerine yakın mısın diye. O da bana yakın olduğunu söyledi. Yaklaşık 10 dakika sonra beni aradı ve hırsızlık olduğunu çelik kasanın çalındığını söyledi. 4'üncü kattan 10 dakika içinde indirmişler kasayı. Sitede güvenlik var iş yerimizde güvenlik kameraları alarm sistemleri her şey mevcut ama buna rağmen bu olay başımıza geldi. 1 milyon liranın üzerinde belge çek tabir ettiğimiz evrak çalınmış. Nakit para yok ama nakit yerine geçen evraklar hepsi" dedi.Hırsızlık anı güvenlik kamerasındaYaşanan hırsızlık olayı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şüphelilerin araçla gelip kapıyı kırmaları görülüyor. Görüntülerin devamında ise merdivenlerden yukarıya çıkan hırsızların kasayı ofisten çalıp geldikleri araca yükledikten sonra kaçmaları görülüyor. - İSTANBUL