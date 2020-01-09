Haberler » Güncel » Dakikalar içerisinde onlarca kış lastiğini böyle çaldılar - Haber

Dakikalar içerisinde onlarca kış lastiğini böyle çaldılar

Kartal'da birkaç hırsız, lastikçi dükkanının demir kapısının kilidini kırarak içeri girdi.

09.01.2020 09:35 | Son Güncelleme: 09.01.2020 09:37
'da birkaç hırsız, lastikçi dükkanının demir kapısının kilidini kırarak içeri girdi. Buradan onlarca kış lastiği ve aküyü dakikalar içerisinde çalan hırsızlar, dükkanın önüne park ettikleri minibüse atlayıp hızla kaçtı. Hırsızlık anları dükkanın güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kartal'da geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda birkaç şahıs, gözlerine kestirdikleri lastikçi dükkanının önünden geçerek çevreyi kolaçan etti. Hırsızlık için uygun anı bulan şahıslar, dükkanın önündeki kaldırıma bırakılmış kullanılmayan lastikleri çekip minibüsü buraya park etti. Ardından dükkanın demir kapısının kilidini kıran şahıslar içeri girerek kışlık lastikleri ve aküleri çaldı. Çaldıklarını minibüse yükleyen şahıslar daha sonra minibüse atlayıp hızla olay yerinden uzaklaştı.
Lastikçi dükkanına giren şahısların kışlık lastikleri çaldıkları anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şahıslar minibüsü dükkanın önüne park edip içeri giriyorlar ve lastikleri çalıyorlar. Ardından lastikleri minibüse yükleyip uzaklaşıyorlar.
(Halit Arslan/İHA)
Dakikalar içerisinde onlarca kış lastiğini böyle çaldılar

Kartal, Güncel

Kaynak: İHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

09:52  İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'da yağmur bekleniyor - Haber
09:52  10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'ne doğru - Haber
09:51  Gaziantep'te uyuşturucu ticaretine 5 tutuklama - Haber
09:50  BÜYÜKÇEKMECE TEM'DE KAĞIT BALYALARI YOLA DEVRİLDİ, TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTU - Haber
09:47  Kayseri OSB Başkanı Tahir Nursaçan'ın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı - Haber
08:10  İmamoğlu ve Nagehan Alçı arasındaki diyalog sosyal medyayı salladı - Haber
07:54  Amerika'nın sağduyu açıklamalarına rağmen İran, saldırmaya devam ediyor - Haber
00:00  Erdoğan ve Putin'in ateşkes çağrısına Libya'dan ilk yanıt: Türkiye ve Rusya'nın çağrısını memnuniyetle karşılıyoruz - Haber
23:11  Didem Arslan ve Ekrem İmamoğlu arasında sert tartışma - Haber
22:08  Amasya'da bir alışveriş merkezinde yangın çıktı: 2 ölü, 4 yaralı - Haber
9.01.2020 10:00:22