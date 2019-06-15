15.06.2019 12:06
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Dakikalar ile sınavı kaçırdılar

Dakikalar ile sınavı kaçırdılar

Sivas'ta üniversite adayları birkaç dakika geç kaldıkları Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giremediler.

Sivas'ta üniversite adayları birkaç dakika geç kaldıkları Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giremediler.

Sivas'ta YKS'ye girecek adaylar sınava bir saat kala girecekleri okulların önünde hazır bulundu. Saat 09.30'dan itibaren adaylar, üst aramasından geçirilerek salonlara alınmaya başlandı. Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde düzenlenen YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT) 15 dakika kuralına takılan üniversite adayları sınava alınmadı. Sınava dakikalarla geç kalan adayların sınava girebilmesi için uzun süre ısrar eden ailelerin ısrarları yetersiz kaldı. Bazı adaylar ise saniyeler ile kapılar kapanmadan sınav salonuna girebildi.

Muskayla sınava girmek için çabaladı

Bir öğrenci boynundaki muska ile TYT sınavına girmek istedi. Muska ile sınav salonuna alınmayınca uzun süre muskayı çıkartmamak için ısrar etti. Polis ekiplerinin ve sınav görevlilerinin iknaları sonrası aday muskasını çıkardı ve sınav salonuna alındı.

Ailelerden bazıları okulun etrafında araçlarında çocuklarını beklerken, bazıları da sıcak hava nedeniyle ağaçların altında oturmayı tercih etti. Adaylar sınavda ter dökerken aileler ise yanlarında getirdikleri dua kitaplarından dualar okudu. - SİVAS
Kaynak: İHA
Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Sivas, Güncel

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