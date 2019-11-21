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Dakikalarca kurtarılmayı bekledi.

Dakikalarca kurtarılmayı bekledi.

21.11.2019 15:59 | Son Güncelleme: 21.11.2019 16:02
Dakikalarca kurtarılmayı bekledi...Yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı kadın dolmuşun altında kaldı
ANKARA - 'da yolun karşısına geçerken dolmuşun altında kalan yaşlı kadın vatandaşların yardımıyla sıkıştığı yerden çıkarıldı.
Edinilen bilgiye göre, Ankara'nın ilçesinde trafiğin en işlek olduğu caddelerden birisinde yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı kadın güzergahı kullanan dolmuşlardan birisinin altında kaldı. Çarpmanın etkisiyle dolmuşun altına sıkışan yaşlı kadını gören vatandaşlar polise ve sağlık ekiplerine verdi. Yaşlı kadının acı çektiğini gören vatandaşlar durumun kötüleşmemesi için sağlık ekiplerinin gelmesini beklemeden dolmuşu kaldırarak yaşlı kadını sıkıştığı yerden çıkardı. Sağlık ekiplerinin olay yerine gelerek ilk müdahaleyi yapmasının ardından yaşlı kadın hastaneye kaldırılırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Dakikalarca kurtarılmayı bekledi.

Altındağ, Ankara, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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