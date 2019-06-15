Grinin Elli Tonu filminin yıldızı 2 yıllık ilişkisini sonlandırdı!

Cüretkar sahneleriyle dünya çapında yankı uyandıran 'Grinin Elli Tonu' filminde Jamie Dornan ile başrolü paylaşan Dakota Johnson, 2 yıllık sevgilisi Coldplay grubunun solisti Chris Martin'in ilişkilerini bitirdikleri ortaya çıktı.

NİŞANLANMA AŞAMASINDA AYRILDILAR

Başarılı oyuncu Dakota Johnson ile Coldplay grubunun solisti Chris Martin iki yıldır güzel bir ilişki yürütüyorlardı. Sürpriz bir şekilde ayrılan 29 yaşındaki Johnson ile 42 yaşındaki Martin'in ayrılmadan önce nişan planları yaptıkları öğrenildi. Daily Mail de yer alan habere göre, ilk kez 2018 yılı Kasım ayında birlikte görüntülenen çiftin yakın arkadaşları ise ayrılıklarının beklenmedik bir şekilde geliştiğini ve her zaman mutlu göründüklerini belirtti.

GWYNETH PALTROW İLE 11 YILLIK EVLİLİĞİNİ BİTİRDİ

Müzisyen Chris Martin, Johnson'dan önce İngiliz model Annabelle Wallis ile birlikte olduğu konuşulsa da bu sadece iddia olarak kaldı. Ünlü solist, oyuncu Gwyneth Paltrow ile 11 yıllık evliliğini 2015 yılında sonlandırmıştı. Ayrıca çiftin iki de çocuğu bulunuyor. Johnson ise Martin'den önce Matthew Hitt ile birlikteydi.