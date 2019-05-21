Kaynak: AA

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde arzuhalciliği 30 yıldır sürdüren Necip Gövce, gelişen teknolojiye rağmen daktilosundan vazgeçemiyor.Özel bir bankada çalışırken 1989 yılında emekliye ayrılan Necip Gövce, arzuhalcilik yapmaya başladı.Cumhuriyet Meydanı'nda 10 metrekare dükkan kiralayan Gövce, daktilosunu da alarak işe koyuldu.Gövce, aradan 30 yıl geçmesine ve teknolojinin gelişmesine rağmen daktilosunu bırakamadı.Gövce, çevresinin baskısı ile bilgisayar almasına rağmen daktilodan vazgeçemiyor.İlerleyen yaşına rağmen mesleği bırakamadığını belirten Gövce, AA muhabirine yaptığı açıklamada, amacının sadece para kazanmak olmadığını belirtti.Birbirinden davacı olan birçok kişinin mahkemeye gitmeden anlaşmalarını sağladığını ifade eden Gövce, bunun da kendisini son derece memnun ettiğini söyledi.İşe ilk başladığı sırada aldığı daktiloyu kullanmaya devam ettiğini aktaran Necip Gövce, şunları kaydetti:"İnternetin yayılmasına ve birçok örneği içinde barındırmasına rağmen, arzuhalcilerin yazdığı dilekçeye uymadığı için vatandaşlar arzuhalcileri tercih ediyor. Elbistan ve çevre ilçelerden çok sayıda müşterim var. Yaşım 70 oldu. Sağlığım elverirse birkaç yıl daha mesleğimi yapmak istiyorum. Halka hizmet etmek istiyorum."Dilekçe yazdıran Şahin Karakuş da dilekçe işi olduğunda arzuhalciyi tercih ettiğini ifade ederek, derdini birkaç cümle ile anlattığında ne istediğinin bilindiğini, ona göre dilekçe yazıldığını kaydetti.