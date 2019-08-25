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"Dakuk saldırısında Türkmenler hedef alındı"

Irak'ın Kerkük kentine bağlı Dakuk ilçesi Dakuk'ta havan topu saldırısının düzenlendiği halı saha ve çevresi Saldırı sebebiyle ağır hasar gören bir araç ve motosiklet Irak Türkmen Cephesince (ITC), dün Kerkük'ün Dakuk ilçesine terör örgütü DEAŞ tarafından düzenlenen saldırının...

25.08.2019 20:33
Irak'ın Kerkük kentine bağlı Dakuk ilçesi
Dakuk'ta havan topu saldırısının düzenlendiği halı saha ve çevresi
Saldırı sebebiyle ağır hasar gören bir araç ve motosiklet
Irak Türkmen Cephesince (ITC), dün Kerkük'ün Dakuk ilçesine terör örgütü DEAŞ tarafından düzenlenen saldırının hedefinde Türkmenlerin olduğu belirtildi.
ITC Başkan Yardımcısı Hasan Turan, saldırıya ilişkin yazılı açıklamasında, "Dakuk ilçe merkezine havan toplarıyla düzenlenen saldırıda Türkmenler hedef alındı" ifadesini kullandı.
Saldırıyı "Kerkük'ün istikrar ve güvenliğini bozmaya yönelik adımlar" şeklinde nitelendiren Turan, Iraklı güvenlik güçlerine eylemlerinin önüne geçilmesi hususunda önemli görevler düştüğünü, faillerin ortaya çıkarılması için de komisyon kurulmasının önemli olduğunu kaydetti.
Irak Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, dün DEAŞ'lı teröristlerce Dakuk'taki bir futbol sahasına havan toplarıyla düzenlenen saldırıda 6 kişinin öldüğü 9 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Kerkük, Irak, Güncel

Kaynak: AA

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