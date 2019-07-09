09.07.2019 17:31
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Dalaman'a şehit ateşi düştü (3)

Dalaman

ŞEHİT BABASI: MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUNHakkari'de PKK'lı teröristlerin askeri araca düzenlediği saldırıda şehit olan Hava Savunma Üsteğmen Emre Kargın'ın babası emekli trafik polisi Muhammet Kargın, DHA'ya açıklama yaptı.

ŞEHİT BABASI: MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN
Hakkari'de PKK'lı teröristlerin askeri araca düzenlediği saldırıda şehit olan Hava Savunma Üsteğmen Emre Kargın'ın babası emekli trafik polisi Muhammet Kargın, DHA'ya açıklama yaptı. Baba Kargın, "Milletimizin başı sağ olsun. Vatanımıza ve milletimize bir oğlan feda ettik. Diğer türlü yapabileceğimiz hiçbir şeyimiz yok. En son, dün akşam telefonla görüştük. Kuzey Irak'taki birliklerimize mühimmat götürürlerken roket atmışlar. Biran önce bu hainlerin kökünün kazınmasını istiyoruz. Dış güçlerin desteği olmazsa, bu hainler asla atacak roket bulamazlar. Türkiye'yi yıpratmak için elinden geleni yapıyorlar" dedi.

Cavit AKGÜN/MUĞLA,


Kaynak: DHA
PKK, DHA, Güncel

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