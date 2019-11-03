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Elazığ ve Muğla'da vatandaşları tedirgin eden art arda deprem!

Elazığ ve Muğla'da art arda yaşanan depremler vatandaşları tedirgin etti. Elazığ'da Sivrice ilçesi merkezli 3.9 şiddetinde deprem meydana geldi. Muğla'nın Dalaman ilçesi de 3.2 şiddetindeki depremle sarsıldı.

03.11.2019 20:06

Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 3.9 şiddetinde deprem meydana geldi.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 19.34 sıralarında merkez üssü Elazığ Sivrice ilçesinde 3.9 şiddetinde deprem meydana geldi. Depremin yerin 10.78 kilometre altında olduğu belirtildi.

Deprem kent merkezinde de hissedildi.

DALAMAN'DA 3.2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Öte yandan, Muğla'nın Dalaman ilçesi açıklarında, Richter ölçeğine göre 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Muğla'nın Dalaman ilçesinin 19.19 kilometre açığı olarak saptadığı 3.2 büyüklüğündeki deprem, saat 19.13'te meydana geldi.

Sarsıntı, yerin 11.27 kilometre derinliğinde meydana geldi.

AkdenizAkdeniz'de AFAD'a göre 3,7; Kandilli Rasathanesi'ne göre 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi

Elazığ ve Muğla'da vatandaşları tedirgin eden art arda deprem!

Güncel

Kaynak: DHA


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