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Dalaman'da 65 yaş üstü çiftçilerden "özel izin" talebi

Dalaman ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle dışarı çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü çiftçiler, tarla ve bahçelerine gidebilmek için kendilerine özel izin verilmesini istiyor.

05.04.2020 14:38 | Son Güncelleme: 05.04.2020 14:40
Dalaman ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle dışarı çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü çiftçiler, tarla ve bahçelerine gidebilmek için kendilerine özel izin verilmesini istiyor.
Dalaman Ziraat Odası Başkanı Tevfik Tayfun Tuncay, AA yaptığı açıklamada, ilçelerindeki Kovid-19 salgını nedeniyle sokağa çıkamayan 65 yaş ve üstü çiftçilerin ilaç, gübre ve ekipman ihtiyaçlarının odaları tarafından karşılandığını söyledi.
Tarım arazilerinde ilaçlama, bakım, gübreleme ve sulama faaliyetlerinin bugünlerde yapılması gerektiğine dikkati çeken Tuncay, şunları ifade etti:
"Bölgemizde çiftçilikle uğraşanların yarısına yakını 65 yaş üzeri. Çiftçilerimiz, salgın tedbirleri kapsamında uygulanan yasak sebebiyle bugünlerde ürünlerini gübreleme ve ilaçlama konusunda sıkıntı yaşıyorlar. Yetkili makamlardan ricamız, çiftçilerin bahçelerindeki işlerini sıkıntısız şekilde devam edebilmesi. Çiftçilerin maskelerini ve eldivenlerini takmak suretiyle evinden tarlasına, bahçesine gidip işlerini hallederek tekrar evlerine dönebilme konusunda kolaylık sağlanmasını istiyoruz. Bu kolaylık çiftçilerimiz için üretimin devamlılığı için çok büyük katkı olacaktır."
Çiftçilikle geçimini sağlayan 67 yaşındaki Ali Orhan ise sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evde kaldığını söyledi.
Tedbire uyduğunu ancak bahçesine gidip gelemediğini ifade eden Orhan, "Şimdiye kadar işlerimizi kendimiz yapıyorduk ama bu virüsten dolayı arazimize gidip gelmekte sıkıntı çekiyoruz. Devletimizden arazimize gidip gelme ve işlerimizi sürdürebilme konusunda bir kolaylık tanımalarını istiyoruz." dedi. Dalaman’da 65 yaş üstü çiftçilerden ’özel izin’ talebi

Kaynak: AA

Etiketler: Dalaman, Güncel

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Dalaman'da 65 yaş üstü çiftçilerden "özel izin" talebi
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