Dalaman'da Briç Turnuvası

Muğla
Kış Dörtlü Batı Akdeniz
Ligi Briç Turnuvası' Dalaman
'da yapıldı.
Dalaman Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Briç Takımı Turnuvada B Grubu birincisi oldu.
Turnuvaya Dalaman Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Briç Takımı Mehmet Ali Yılmaz
, Ramazan Karaşahin, Oğan Bekarlar
, İbrahim Yokaş, Veli Yaşar
Taktak ve İrfan Akkuş
ile katıldı.
Karşılaşmaların ardından Dalaman Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Briç Takımı B grubu birincisi oldu. Muğla Kış Dörtlü Batı Akdeniz Ligi Briç Turnuvası ikinci turu 4 ve 5 Ocak tarihlerinde Bodrum
'da yapılacak. İlk 4'e giren takımlar Türkiye
Şampiyonası'na katılmaya hak kazanacak. - MUĞLA
13 Aralık 2018 Perşembe 14:08