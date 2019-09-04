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Dalaman'da motosiklet kazası; 2 ölü

Muğla'nın Dalaman ilçesinde, iki motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi öldü.

04.09.2019 02:01 Dalaman'da motosiklet kazası; 2 ölü
Muğla'nın Dalaman ilçesinde, iki motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi öldü.

Edinilen bilgiye göre; Dalaman- Ortaca kara yolu Altıntaş Mahallesi Bezkese Bulvarında uygulama yapan polis ekipleri ters yönde seyreden Hakan Kınayer'in (21) kullandığı plakasız motosiklete "dur" ihtarında bulundu. Dur ihtarına uymayan sürücü ekiplerden kaçarak ters istikamette seyrederken Demirhan Irgın'ın kullandığı 48 RZ 004 plakalı motosikletle çarpıştı. Demirhan Irgın'ın kullandığı motosikletin ışıkları yanmadığı öğrenildi.

Kaza sonrası olay yerine çağrılan 112 acil servis ambulansları tarafından yaralılar Dalaman Devlet Hastanesi ve Ortaca'daki özel hastaneye sevk edildi. Yapılan tüm müdahaleye rağmen iki sürücü de yaşamını yitirdi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MUĞLA

Dalaman, Ortaca, Muğla, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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