Dalaman'da Öğrencilere Trafik Güvenliği Eğitimi

Muğla
'nın Dalaman
ilçesinde "Trafik Dedektifleri Projesi" kapsamında, 220 öğrenciye trafik güvenliği eğitimi verildi.
İçişleri Bakanlığınca başlatılan ve Emniyet Genel Müdürlüğü
ile proje paydaşları tarafından yürütülen Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi ve Eylem Planı kapsamındaki "Trafik Dedektifleri Projesi" çerçevesinde Karaçalı İlköğretim Okulunda öğrencilere trafik eğitimi verildi.
Polis memuru Hayrullah Kılıç, öğrencilere, trafik işaret ve levhaları, emniyet kemeri, yaya geçidi, üst ve alt geçit kullanımı, güvenli bisiklet kullanımı, yaya güvenliği, araçta güvenli yolculuk ve karşıdan karşıya geçme konuları anlatıldı.
Eğitim sonunda öğrencilere, trafik dedektifi kimlik kartı verildi.
Trafik dedektifi unvanı alan öğrencilerin, trafik güvenliği konusunda bilinçli hareket etmeleri ve kurallara uymayan yakınlarını uyarmaları gerektiği vurgulandı.
Eğitimlerin yıl boyunca süreceği bildirildi.
13 Aralık 2018 Perşembe 18:06